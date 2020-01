– Serata positiva per le quattro italiane impegnate nelle coppe europee di basket. Perde solo Trento che, nel derby italiano in Eurocup, si deve inchinare (67-73) alla Virtus Bologna. Sempre in Eurocup, bene Venezia che espugna (68-70) Patrasso. In Champions, invece, successo interno (93-91) di Brindisi sul Paok Salonicco.(13-26, 30-39, 48-54)

La Virtus Bologna espugna (67-73) Trento e riduce al lumicino le speranze degli uomini di Brienza di proseguire il cammino in Eurocup nel derby italiano di Top 16. Per gli ospiti in doppia cifra Teodosic, Gamble (13) e Hunter (11), mentre alla Dolomiti Energia non bastano i 24 di Forray. Per la Virtus seconda vittoria in due partite, Trento al terzo ko in altrettante gare. La Virtus parte fortissimo: vola sul 9-0 trascinata dai canestri di Gamble e sfrutta la precisione di Teodosic per toccare il +13 a metà del primo quarto. Trento abbozza una rezione solo poco prima dell’intervallo infilando un parziale di 8-2 che le consente di riportarsi a -6 26-32 al 17′) La Virtus non si spaventa e con Marrkovic infila il canestro che la manda all’intervallo avanti di 9 (30-39). Bologna mantiene il distacco nel terzo periodo ma in avvio di ltimo quarto è sorpresa dai padroni di casa che con una tripla di Mezanotte e due canestri di fila di Kelly trovano la partià (54-54). Sulle ali dell’entusiasmo gli uomi di Brinza insistono e trovano addirittura il +4 (61-57) grazie a un libero di Craft segna 1/2 dalla lunetta e a una bomba dall’angolo di Porray. La Virtus è all’angolo ma a rialzarla pensano Gamble e la difesa ordinata da Djordjevic. Le ‘V’ nere ribaltano il punteggio (63 a 67) e nel finale mettono al sicuro la vittoria grazie ai liberi di Teodosic e ad un l’alley oop di Hunter.

Trento: Kelly 8, Blackmon 9, Craft 9, Pascolo 6, Mian 8, Forray 24, Knox, Mezzanotte 3, Voltolini ne, Ladurner ne, Lechthaler. All. Brienza

Virtus Bologna: Gaines, Pajola 3, Baldi Rossi 4, Markovic 8, Ricci 7, Delia ne, Cournooh 2, Hunter 11, Weems 2, Nikolic ne, Teodosic 23, Gamble 13. All. Djordjevic.

PATRASSO-VENEZIA 68-70

(17-23; 35-44; 50-58)

Grazie a un’ottima prova difensiva, Venezia espugna (68-70) Patrasso e resta al comando del proprio girone nella Top 16 di Eurocup. Gli uomini di De Raffaele partono bene, presi per mano da Stone, e volano sul +14 (25-39) al 16′ grazie ai canestri di Bramos. A questo punto Patrasso reagisce e, a forza di collezionare falli e andare al tiro dalla lunetta si riavvicina (35-42 e poi 40-46 al 21′). Gli orogranata non s’impressionano e, trascinati da un ispirato Tonut, rispondono prima con un parziale di 0-7 (40-53 al 23′) e poi allungano sul 42-58 (26′). A questo punto, i padroni di casa alzano l’intensità difensiva, provocando alcune palle perse agli ospiti, che vedono così Patrasso rientrare fino al 50-58 al 30′. I greci insistono nell’ultimo quarto e, completando un parziale di 16-0, centrano la parità (58-58) al 32′. Venezia si rialza con una tripla di Stone e un canestro di Watt (60-65 al 36′) ma Patrasso non molla e torna a -1 (68-69) a 15″ dalla fine grazie a una tripla di Lypovyy. Gli orogranata, con un solo libero di Tonut, si portano sul 68-70 e vengono graziati da Babb che spedisce sul ferro il canestro del sorpasso a fil di sirena.

Patrasso: Hall 5, Babb 4, Lypovyy 14, Kafezas ne, Agravanis 11, Mavrokefalidis 1, Kaselakis 2, Mantzaris 8, Katsivelis 2, Ellis 21, Mantzoukas ne, Bazinas ne. All. Giatras.

Venezia: Udanoh 4, Stone 3, Bramos 7, Tonut 15, Daye 7, De Nicolao, Filloy 2, Vidmar 4, Chappell 8, Mazzola 3, Watt 17. All. De Raffaele.

BRINDISI – PAOK SALONICCO 93-91

(20-31, 25-22, 28-18, 20-20)

Brindisi ottiene una vittoria fondamentale sul Paok Salonicco. Un successo che la tiene a ridosso dal 4° posto, pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions League. A trascinare i pugliesi al successo i 20 punti di Tyler Stone, i 17 di John Brown e i 14 di Adrian Banks. In doppia cifra anche Zanelli (11) e Campogrande (10), mentre ai greci non sono bastati i 26 di Shorter. Gara dai due volti al PalaPentassuglia. Gli ospiti partono forte e salgono fino al massimo vantaggio di +11 (15-26). Che mantengono fino al termine del primo quarto (20-31). Brindisi si sveglia, si riavvicina (28-33) ma il Paok, continuando a tirare con grande precisione e a difendere con aggressività, torna sul più 11 (32-43) al 16′. Due triple in successione di Stone e Campogrande, riportano i padroni di casa sotto (40-43) ma i greci non tremano e vanno all’intervallo avanti di 8 (45-53). La svolta arriva nella ripresa. John Brown si sveglia e trascina i suoi prima alla rimonta (57-59 al 25′) e poi al sorpasso (70-68 al 39′) firmato con un canestro sottomano da Gaspardo. Il match scorre sui binari dell’equilibrio con una serie di sorpassi e controsorpassi, fino agli ultimi secondi. Il Paok sogna grazie a una tripla di Bobby Brown a -18″ (88-91) ma Brindisi si rifà sotto con due liberi di Banks e, approfittando di uno 0/2 dello stesso Bobby Brown dalla lunetta degli ospiti, trova con Stone la tripla che le regala tre punti d’oro.

Brindisi: Banks 14, J. Brown 17, Gaspardo 7, Thompson 6, Stone 20, Martin 8, Sutton, Zanelli 11, Campogrande 10, Cattapan, Ikangi.

Paok: B. Brown 15, Margaritis 7, Best 14, Shorter 26, Wiggins 7, Smith 15, Tsochlas 2, Chatzinikolas, Karamanolis, Iatridis, Sarikopoulos 4, Knowles 1.