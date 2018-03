– Serata intensa per le quattro italiane impegnate in Europa. La notizia più bella arriva da Reggio Emilia, con la Grissin Bon che si sbarazza dello Zenit San Pietroburgo in Gara 3 ed entra nelle migliori quattro di Eurocup; 25 punti per Chris Wright, 21 per Julian Wright, 20 per un eroico Amedeo Della Valle. Avellino vince a Minsk e raggiunge i quarti di finale di Fiba Europe Cup insieme a Venezia, andata ko in maniera indolore in terra ungherese. Ha invece del clamoroso l’eliminazione di Sassari, che dilapida il +17 dell’andata contro Le Portel, facendosi rimontare nei regolamentari e perdendo al supplementare 100-81.

REGGIO EMILIA VOLA – Amedeo Della Valle stringe i denti e supera il problema alla schiena, la Reggiana segue l’esempio del suo leader e sforna una prestazione sensazionale per superare lo Zenit San Pietroburgo e raggiungere le semifinali di Eurocup, battendo anche un arbitraggio che ha fatto infuriare i tifosi di casa. Reggio Emilia riesce a reagire all’ottima partenza dei russi, che con Voronov volano sul +7 (6-13) dopo metà primo quarto. White e Della Valle disegnano i canestri della primissima rimonta di serata, alla prima sirena è 20-22. Reynolds guida i suoi in avvio di secondo quarto, con Cervi e Della Valle la Grissin Bon assapora la doppia cifra di vantaggio. Ma la gioia dura poco, due bombe di Voronov e Simonovic rimettono tutto in discussione e all’intervallo lungo è 45-40. Un 7-0 di parziale per lo Zenit sembra tramortire Reggio, la schiena tormenta Della Valle che chiede tregua in panchina e San Pietroburgo tocca le nove lunghezze di vantaggio. Nel momento più delicato è Wright a caricarsi sulle spalle l’attacco reggiano, a 10′ dalla fine il tabellone dice 70-71. L’onda lunga proegue, Wright trova altri tre canestri e la Grissin Bon torna avanti di 6 punti. San Pietroburgo rientra ancora, Della Valle e Kuric prendono la scena e iniziano un clamoroso botta e risposta. Con il cronometro agli sgoccioli è la difesa a regalare a Reggio Emilia un successo incredibile (105-99): in semifinale ostacolo Lokomotiv Kuban, fin qui mai ko in Eurocup.

AVELLINO E VENEZIA AI QUARTI DI FIBA EUROPE CUP – Successo autoritario per la Sidigas Avellino in casa dello Tsmoki Minsk, che vale l’accesso ai quarti di finale di Fiba Europe Cup. Dopo il 70 pari dell’andata, la Scandone si impone per 72-81, trascinata dai 22 punti di Filloy e dai 17 di Wells, capace di dare il massimo in soli 22 minuti di utilizzo. Partita saldamente in controllo dei campani, che scappano già in avvio con Filloy e Rich fino al 5-12, trovando punti preziosi anche da Shane Lawal, rientrato nell’ultimo turno di campionato dopo il lunghissimo stop. Al decimo si è sul 14-24, Avellino cede in difesa e permette ai padroni di casa di rientrare a contatto fino al 32-37 dell’intervallo lungo. Lo Tsmoki passa addirittura in testa in avvio di terzo quarto con la bomba di Paliashchuk per il 43-42, Sacripanti chiama timeout e la Sidigas rientra in campo infilando un parziale di 5-0. A 10′ dalla fine il punteggio è di 48-57, Wells è scatenato e riporta il vantaggio in doppia cifra. L’ultimo tentativo di Minsk vale il -7 sul 55-62, Scrubb e Filloy firmano l’allungo decisivo fino al 72-81.

Sconfitta indolore per Venezia, che proprio nella giornata di oggi ha ufficializzato l’arrivo di un rinforzo preziosissimo come Edgar Sosa, combo-guard proveniente dai New Zealand Breakers e con un consolidato passato italiano, con tanto di Scudetto e Coppa Italia vinti ai tempi di Sassari. L’88-86 non basta al Kormend per andare ai quarti di finale, con la Reyer che doveva difendere il nettissimo +32 della sfida d’andata. Ottima serata per Stefano Tonut, topscorer dell’Umana con 24 punti, 4 assist e 3 rimbalzi. Bene anchd Peric (19 punti e 4 rimbalzi).

SASSARI, SUICIDIO SPORTIVO E ADDIO COPPA – Non ci sarà la terza italiana ai quarti di finale di Fiba Europe Cup: la Dinamo Sassari combina un disastro in casa dell’Essm Le Portel, perdendo 100-81 e vanificando il +17 della partita d’andata. Il Banco di Sardegna non riesce a contenere il centro americano Hassell, che sfodera una serata da 33 punti e 12 rimbalzi, pasteggiando nel pitturato. Dopo un quarto di sostanziale equilibrio (22-20), con Sassari che aveva toccato anche il +4, la Dinamo sprofonda col passare dei minuti. All’intervallo si va negli spogliatoi sul 47-38, l’avvio di terzo quarto è letale: Hassell, ex Varese, è incontenibile per i sardi, e i transalpini si ritrovano addirittura sul +18 (58-40) che ribalterebbe già nei regolamentari il punteggio dell’andata. La tripla di Mangin vale il +20 (68-48), fino al +22 con Begarin (74-52) a fine terzo quarto. Sassari dà tutto nel finale, con Polonara e Stipcevic rientra in media per il passaggio del turno (83-68). Hatcher va in lunetta per un antisportivo ma fa 0/2, Mangin firma il canestro che manda tutti al supplementare dopo una palla persa proprio da Hatcher (88-71). Nel supplementare è Begarin a trovare la tripla che getta Sassari nello sconforto (98-77), il +21 con poco più di 20 secondi da giocare è una condanna a morte per la Dinamo, incapace di rientrare sotto i 17 punti di svantaggio e di volare ai quarti.