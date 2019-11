Impresa di Venezia a Belgrado

– Le italiane calano il tris fuori casa. In EuroCup imprese di Venezia a Belgrado, con il Partizan di Trinchieri che perde l’imbattibilità, e di Trento sul parquet del Galatasaray. In Champions League Sassari domina in Polonia, dove batte nettamente Torun.

In Europa Venezia non si ferma più. La Reyer conquista la quarta vittoria consecutiva, espugnando Belgrado per 69-83. A spezzare l’equilibrio e portare l’inerzia dalla parte degli orogranata è un terzo periodo magistrale dei ragazzi di De Raffaele, che concedono solo nove punti al Partizan di Trinchieri. L’Umana inizia bene e conduce fin dalle prime battute, ma i suoi tentativi di fuga vengono arginati dai serbi per tutto il primo quarto (18-21). A inizio secondo periodo Belgrado piazza un break che lo porta sul +7 (32-25), prima della replica di Venezia che all’intervallo ha soltanto due lunghezze di ritardo (39-37). Al rientro in campo la Reyer si esibisce in uno show fatto di intensità difensiva e fluidità nel gioco d’attacco e manda al tappeto il Partizan, che sprofonda sul -14 (48-62). La gara approda così a un punto di non ritorno, con i serbi incapaci di rialzarsi nell’ultimo periodo, dove i campioni d’Italia in carica – trascinati da un superbo Watt (27 punti) – gestiscono con autorevolezza il vantaggio e infliggono al Partizan il primo ko stagionale in EuroCup.

Partizan Belgrado-Umana Venezia 69-83

(18-21, 39-37, 48-62)

Partizan: Zagorac 7, Paige 4, Gordic 8, Parakhouski, Jaramaz 9, Miletic, Velickovic ne, Bircevic 7, Jankovic 2, Thomas 18, Peiners 8, Mosley 6. All. Trinchieri.

Venezia: Udanoh 4, Stone 10, Bramos 9, Tonut, Daye 13, De Nicolao, Filloy 5, Vidmar 3, Chappell 12, Pellegrino, Cerella, Watt 27. All. De Raffaele.



Trento passa in casa del Galatasaray

Trento sbanca Istanbul 76-81, riscattando il netto ko di Malaga della scorsa settimana, e si porta a una sola vittoria dal Galatasaray nel gruppo D. Gli uomini di Brienza sfoderano una seconda metà di gara da manuale e ribaltano una sfida che fino all’intervallo lungo era apparsa costantemente in mano ai turchi. Il Galatasaray parte forte e chiude il periodo iniziale sul 21-14, per poi subire il ritorno della Dolomiti Energia in avvio di seconda frazione. Un nuovo strappo della squadra di coach Erdogan porta il vantaggio dei padroni di casa in doppia cifra al riposo (40-26). Al ritorno sul parquet, però, Trento cambia marcia e trova grande fluidità in attacco: in un crescendo incontenibile assottiglia il divario fino al -5 di fine terzo periodo (61-56) e mette la freccia con un ultimo quarto che rasenta la perfezione. Il sorpasso lo firma Forray con un gioco da 4 punti (tripla e fallo subito) che a un minuto dalla fine permette ai bianconeri di andare in vantaggio (75-78). Nonostante abbia sofferto a rimbalzo (36-29 per il Galatasaray il computo finale), la Dolomiti Energia porta in doppia cifra ben cinque elementi (Forray, Knox, Blackmon, Kelly e Craft, autore anche di 11 assist).

Galatasaray Doga Sigorta-Dolomiti Energia Trento 76-81

(21-14, 40-26, 61-56)

Galatasaray: Webster 2, Whittington 13, Harrison 18, Arslan 9, Korkmaz 5, Jones 3, Arar 0, Erdeniz ne, Olmaz ne, Moore 6, Auguste 17, Koksal 3. All. Erdogan.

Trento: Rashard 10, Blackmon 11, Craft 10, Pascolo 0, Mian 5, Forray 19, Knox 14, Mezzanotte 3, King 9, Lechthaler ne. All. Brienza.



Champions, Sassari corsara in Polonia

In Champions Sassari passa nettamente in casa del Torun per 95-113, centrando il secondo successo consecutivo, e aggancia provvisoriamente la vetta della classifica, in attesa della sfida di domani della Turk Telekom. Trascinata da Evans e Spissu, autori rispettivamente di 29 e 22 punti, la squadra di Pozzecco mette in mostra il solito devastante potenziale offensivo. La Dinamo parte bene e prova lo strappo già nel primo quarto (19-26), ma i polacchi replicano con una seconda frazione giocata ad alta intensità, che li porta a una sola lunghezza di distanza all’intervallo (52-53). La sfida continua a correre sui binari dell’equilibrio per tutto il terzo periodo, prima che il Banco di Sardegna piazzi l’affondo decisivo in un ultimo periodo in cui doppia gli avversari (15-32 il parziale). Decisiva risulta la percentuale da tre di Sassari (50% con ben 14 tentativi a segno).

Twarde Pierniki Torun – Banco di Sardegna Sassari 95-113

(19-26, 52-53, 80-81)

Torun: Grochowski 2, Hornsby 15, Cel 14, Ratajczak, Wright 30, Aminu 13, Diduszko 4, Weaver 11, Perka 6, Kondraciuk. All. Machowski.

Sassari: Spissu 22, McLean 7, Bilan 16, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 5, Evans 29, Magro, Pierre 3, Gentile 13, Vitali 6, Jerrells 12. All. Pozzecco.