Trento va ko in casa col Galatasaray

– Comincia con due sconfitte interne l’avventura in Eurocup di Trento e Venezia. In un match valido per la prima giornata del girone D, infatti, il Galatasaray si è imposto sul parquet della Dolomiti Energia con il punteggio di 70-64 (32-11, 51-34, 60-51 i parziali per i turchi). Mentre nel girone B, l’Umana Reyer cede contro il Partizan Belgrado per 66-63 (19-11, 30-26, 48-44 i parziali) al termine di un match molto combattuto.

Inizia con un ko casalingo l’avventura europea di Trento, superata 64-70 dal Galatasaray. La Dolomiti Energia paga un primo quarto dove appare in balia dei turchi e, nonostante una bella reazione d’orgoglio, non riesce a completare la rimonta. Coach Brienza aveva chiesto ai suoi ragazzi grande intensità difensiva, ma l’avvio di partita è da dimenticare. Il Galatasaray è incontenibile e trova con estrema facilità la via del canestro (11-32). Trento appare meno contratta con il passare dei minuti e, dopo essere andata all’intervallo lungo con un passivo ancora pesante da recuperare (34-51), rientra sul parquet con convinzione e mette alle corde la compagine turca, alla quale concede appena 9 punti nel terzo periodo. Il vantaggio del Galatasaray scende sotto la doppia cifra (51-60) e la Dolomiti Energia si gioca il tutto per tutto nell’ultima frazione. La rimonta sembra poter riuscire, con i padroni di casa che si spingono fino al 62-64 a 2’44” dalla sirena, ma nel rush finale due canestri di Harrison tagliano le gambe a Gentile e compagni. Trento paga la basse percentuali al tiro (42.9% da due e 27.8% da tre) e soffre la verve offensiva di Harrison e Whittington, migliori realizzatori della sfida rispettivamente con 20 e 18 punti.

Niente da fare anche per Venezia

L’Umana Reyer lotta, ma alla fine è il Partizan a partire con il piede giusto nella prima gara del girone B di Eurocup. In avvio le compagini non sono brillantissime in fase realizzativa e viaggiano di pari passo con la Reyer che risponde ai vari colpi avversari. Nel finale di primo periodo il Partizan va sul +5 e De Raffaele ferma il gioco (11-16), ma nel finale di quarto Jarmaz firma il +8 con una tripla in corsa (11-19). In avvio di secondo periodo, Paige si ripete da tre e fissa il +10 serbo (12-22). Poi non si segna tantissimo, ma il Partizan controlla a lungo salvo prendere sei punti da Filloy nel finale cosa che vale il -4 Venezia all’intervallo (26-30). De Nicolao segna subito per il -2, ma segue un break di 0-7 che vale il +9 per i ragazzi serbi (28-37). In pieno controllo gli ospiti che gestiscono il punteggio e che a tre minuti dal termine del quarto toccano il +10 grazie alla tripla di Bircevic (32-42). Ancora una volta però i ragazzi di De Raffaele rispondono nel periodo di massima difficoltà, passivo dimezzato e poi sulla sirena la tripla di De Nicolao vale il -4 (44-48). Chappell a inizio di periodo decisivo mette la tripla del -1 (47-48), da lontano però Gordic e Paige rispondono e creano nuovo gap (47-54). Nel finale si arriva a giocare punto a punto, ma la Reyer non riesce a passare i rivali e cade 63-66.