Brescia piega Oldenburg

– Le italiane fanno il pieno di vittorie. In EuroCup Brescia piega Oldenburg e raggiunge Venezia in vetta alla classifica del gruppo F. In Champions League non si ferma la corsa di Sassari, che stacca il pass per i playoff grazie al successo esterno in casa dello Strasburgo.

Vittoria sofferta, ma davvero preziosa per Brescia che si impone 70-67 su Oldenburg. Il miglior realizzatore per la Germani è Horton, autore di 17 punti. Nel primo periodo sono gli ospiti a condurre le danze: i tedeschi provano più volte l’allungo, ma Brescia riesce a limitare i danni nonostante la scarsa vena realizzativa. La frazione d’avvio si chiude con Oldenburg avanti 16-20 e nella seconda il copione non cambia. Pur a fatica la Leonessa non permette agli avversari di toccare la doppia cifra di vantaggio e all’intervallo i tedeschi conducono 34-42. La svolta si consuma al rientro in campo, quando la Germani alza l’intensità difensiva e concede solo 8 punti agli avversari, mettendo la freccia sul 51-50 grazie ai liberi di Moss. Brescia è in fiducia e continua a guidare la sfida nell’ultimo periodo, toccando anche il +8 (68-60) a 2’39” dalla sirena. Oldenburg, però, non molla la presa e ricuce regalando un finale punto a punto, nel quale la Leonessa mantiene il giusto sangue freddo per conquistare un’affermazione pesantissima che vale il primo posto.



Sassari passa a Strasburgo

Con quattro uomini in doppia cifra (Vitali e Pierre 17, Spissu 16 e Bilan 15), Sassari passa a Strasburgo, tiene il passo della Turk Telekom e si qualifica ai playoff. La Dinamo tira meglio da tre e vince il duello a rimbalzo con i padroni di casa che alla fine devono arrendersi 83-88. Il Banco di Sardegna preme subito sull’acceleratore e piazza un devastante break di 20-8. Attacco fluido e difesa di ferro consentono alla Dinamo di mettere sempre più alle corde Strasburgo che a fine primo periodo accusa un passivo di addirittura di 15 punti (13-28). Nel secondo quarto, però, le parti si invertono: i francesi trovano con estrema facilità la via del canestro, mentre le percentuali del Banco diventano normali e all’intervallo lungo la sfida è completamente riaperta (42-46). Coach Pozzecco striglia i suoi e al ritorno sul parquet Sassari alza di nuovo i giri, toccando la doppia cifra di vantaggio a fine frazione (58-68) e resistendo con personalità al tentativo di ritorno compiuto da Strasburgo nell’ultimo periodo.