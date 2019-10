Bologna a punteggio pieno

– Virtus Bologna sempre più protagonista. A punteggio pieno in campionato, la Segafredo cala il bis anche in EuroCup e resta imbattuta in questo avvio di stagione (cinque vittorie su cinque tra serie A e coppa). Le V nere superano nettamente il Maccabi Rishon Lezion. Bene anche Trento che espugna Podgorica, mentre resta a quota zero Venezia, ko a Krasnodar.

La Virtus Bologna non si ferma più. La Segafredo si impone 96-77 ai danni del Maccabi Rishon Lezion, trascinata da un Gaines da 21 punti. Gli uomini di Djordjevic offrono un’ottima prestazione corale, che vede chiudere in doppia cifra anche Markovic, Teodosic, Ricci e Pajola. Il Maccabi tira male da due (34%) e soffre a rimbalzo (44-34 il totale in favore dei felsinei). La Virtus conduce le danze fin dalle prime battute di gioco e va al riposo avanti 45-40, per poi cambiare passo nella ripresa quando già a fine terzo periodo riesce a incanalare la sfida dalla sua parte (71-59). La forbice si allarga nell’ultimo quarto.

Ancora una sconfitta per Venezia

Nel gruppo B Venezia cade ancora. Dopo la sconfitta all’esordio contro il Partizan Belgrado, la Reyer incassa il secondo ko consecutivo nella trasferta di Krasnodar. La Lokomotiv Kuban si impone 77-63, al termine di una sfida che vede l’Umana soffrire sotto canestro (44-32 in favore dei russi il computo dei rimbalzi) e che si dimostra imprecisa dalla lunetta (9/15). I padroni di casa chiudono il primo quarto avanti 19-14 e vanno all’intervallo 38-31. Venezia cerca di rimanere aggrappata alla partita nel terzo periodo, dove ribatte colpo su colpo ai ragazzi di Luca Banchi (56-48), ma nell’ultima frazione subisce l’ennesimo e determinante allungo. La Lokomotiv Kuban porta in doppia cifra quattro elementi, mentre alla squadra di coach De Raffaele non bastano le prove di Daye (14), Watt (11) e Tonut (10).

Trento corsara a Podgorica

Si riscatta invece Trento, che passa in Montenegro e sale a quota 2 punti nel girone D. La Dolomiti Energia si impone 68-77 sul parquet del Buducnost Podgorica, sfoderando una prestazione di grande abnegazione difensiva. I padroni di casa vengono limitati al meglio e tirano con basse percentuali sia da due che dall’arco. Trento parte forte e mattone dopo mattone costruisce un vantaggio che all’intervallo lungo è vicino alla doppia cifra (34-43). Un terzo quarto da incubo per gli uomini di coach Brienza, però, favorisce la rimonta del Buducnost che si presenta all’ultimo periodo avanti di 3 lunghezze (59-56)., La Dolomiti Energia non perde la testa e nella quarta frazione gioca il suo basket migliore, piazzando un devastante parziale di 21-9. I bianconeri si rialzano dopo il ko incassato al debutto con il Galatasaray. Quattro in doppia cifra per Trento: 19 punti per Blackmon, 15 a testa per Kelly e King, 11 per Knox.