Bologna corsara in Germania, Ulm ko

– La seconda serata di sfide di EuroCup parla decisamente italiano. Dopo le sconfitte di ieri incassate da Trento e Venezia, Virtus Bologna e Brescia bagnano il loro esordio europeo con preziosi successi. Le V nere passano in casa dell’Ulm, mentre la Leonessa si impone tra le mura amiche nei confronti di Kazan.

Nella sfida valida per il girone A Bologna vince 79-92 in casa dell’Ulm. Partono meglio i tedeschi, che chiudono il primo periodo avanti di 4 lunghezze (20-16), ma subiscono la reazione della Virtus Bologna nella seconda frazione: all’intervallo lungo la Segafredo conduce 43-46. Al rientro sul parquet le V nere alzano l’intensità difensiva e riescono a ingolfare gli ingranaggi d’attacco dell’Ulm. I tedeschi di coach Lakovic segnano appena 12 punti e la squadra di Djordjevic a fine terzo quarto porta il suo vantaggio in doppia cifra (55-65). Nell’ultimo periodo Bologna è brava a respingere i tentativi di rientro dei padroni di casa, che si avvicinano fino al -6, ma nel finale subiscono una nuova accelerazione della Virtus che conquista una meritata vittoria. A conferma dell’ottima prestazione corale, la Segafredo porta in doppia cifra ben cinque elementi (Weems 18, Hunter 17, Markovic 16, Ricci 15 e Gamble 10). Decisiva risulta la maggiore presenza sotto canestro di Bologna (34 rimbalzi contro i soli 24 dell’Ulm).



Brescia si impone su Kazan

Bene anche Brescia che, trascinata da un Lansdowne da 21 punti, batte Kazan 84-75 nella prima giornata del gruppo C. La Leonessa mette una seria ipoteca sul successo già nel primo quarto, chiuso con un travolgente parziale di 22-10. La Germani controlla bene anche nella seconda frazione, al termine della quale riesce ad aumentare il divario di 2 punti, andando al riposo sul 43-29. Il terzo periodo fa l’elastico tra i tentativi di ricucire di Kazan e le puntali repliche di Brescia, che tiene a debita distanza i russi (61-50). Nell’ultima frazione l’Unics produce il massimo sforzo per riaprire i giochi, ma non si avvicina mai oltre i 7 punti di distacco. Gli uomini di Esposito sono bravi a tenere alta la concentrazione, ribattendo colpo su colpo fino all’84-75 finale. I russi pagano la bassa percentuale nel tiro da due (42.3%).