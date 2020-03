Porte chiuse anche per Brescia-Venezia di EuroCup

L’emergenza Coronavirus condizione anche le Coppe europee di pallacanestro. La sfida di Eurolega tra AX Armani Exchange Milano e Real Madrid, in programma martedì sera al Forum di Assago, si giocherà infatti a porte chiuse e senza accesso all’impianto per i giornalisti. La decisione è stata presa in comune accordo con l’Eurolega, “tenendo conto delle disposizioni delle autorità sanitarie della Regione Lombardia e del Comune di Assago” sul Coronavirus, come spiega una nota del club. “L’Olimpia adotterà tutte le misure cautelari e preventive necessarie a tutelare gli atleti e il personale che opererà nel corso della gara – si legge nel comunicato della società milanese -, sono pertanto cancellati i servizi di hospitality e tutte le attività che richiedono raccolta di persone in spazi ristretti, inclusi i servizi stampa”.

Stessa decisione è stata adottata anche per Germani Brescia-Umana Reyer Venezia di EuroCup, in programma al PalaLeonessa sempre martedì 3 marzo alle 20.30 e valevole per l’ultima giornata di Top 16, un derby tricolore dunque decisivo per i destini nella competizione continentale. La decisione è stata presa in seguito alle linee guida dettate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in base all’emergenza Coronavirus, in accordo anche con il dipartimento sanitario dell’EL. Per garantire la salute e la sicurezza di giocatori, allenatori e arbitri, evitare la diffusione del virus COVID-19, e conservare la regolarità della competizione, nessun individuo, inclusi tifosi, Vip, giornalisti e membri dello staff dei club non coinvolti dal punto di vista lavorativo, sarà autorizzato all’accesso all’impianto.

Turchia blocca voli dall’Italia: che succede per Darussafaka-Virtus Bologna?

A forte rischio è anche il match di EuroCup che vede la Virtus Bologna chiamata a rendere visita al Darussafaka mercoledì sera: il governo turco ha deciso di bloccare i voli e chiudere le porte del Paese a tutte le persone provenienti da Italia, Iraq, Iran, Cina e Corea del Sud, rendendo di fatto impossibile la trasferta della squadra emiliana, fra l’altro chiamata a vincere per continuare l’avventura nella seconda competizione continentale. Un problema dunque di non semplice soluzione, magari con la possibilità di percorrere come strada alternativa quella della disputa del match in un Paese neutro, come era già stato previsto per Schio e Venezia in Eurolega femminile prima del rifiuto di affrontare i club italiani da parte di Sopron e Riga che è costato a ungheresi e lettoni il 20-0 a tavolino e la fine della corsa nelle Coppe europee.