Curry

Curry: “Voglio vivere l’esperienza olimpica”

– Tornare a schierare un vero Dream Team per poter riscattare a Tokyo 2020 il peggior Mondiale nella storia del basket a stelle e strisce, appena archiviato con il settimo posto. Come già accaduto nel 2008 a Pechino, gli Stati Uniti contano di presentarsi ai prossimi Giochi Olimpici con i loro migliori campioni, a cominciare da Stephen. Dopo aver saltato la rassegna iridata in Cina a causa delle Finals Nba e di alcuni progetti televisivi già in programma per l’estate, il due volte Mvp del campionato Nba ha dato la sua piena disponibilità per l’avventura a cinque cerchi del prossimo anno.

“Il piano è quello – ammette la stella dei Golden State Warriors alla Espn – Ovviamente, toccando ferro, perché non posso certo scolpirlo nella pietra dato che potrebbero esserci infortuni o altri fattori che potrebbero accadere ad impedirlo. Ma voglio andare. Ho vinto due ori mondiali ma non ho mai giocato alle Olimpiadi ed è un’esperienza che voglio vivere. E speriamo di riuscirci già l’anno prossimo”.

“Siamo ancora i migliori e ai Giochi lo dimostreremo”

Dopo il deludente piazzamento agli ultimi Mondiali appena conclusi, con una squadra priva di stelle, ci si aspetta che molti big Nba si rendano disponibili per i Giochi, che solitamente gli americani tengono maggiormente in considerazione rispetto alla rassegna iridata. La presenza di Curry potrebbe anche agevolare coach Gregg Popovich nel recruiting per la formazione della rosa olimpica, convincendo giocatori che quest’anno (come lo stesso ‘prodotto’ di Davidson) hanno rifiutato la chiamata in nazionale e gettando le basi per un ‘Redeem Team’, una squadra della redenzione, simile a quello che gli Usa portarono a Pechino 2008 per riscattare il bronzo ad Atene quattro anni prima. “Siamo ancora i migliori e ai Giochi lo dimostreremo se riusciremo ad avere in squadra tutti i giocatori migliori”, chiosa il vincitore di tre anelli Nba.