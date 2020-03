Valencia

– Dopo l’incertezza delle ultime ore, arriva l’ufficialità: la sfida di giovedì sera trae Milano, valida per la 28esima giornata di regular season di Eurolega, si giocherà senza pubblico e senza giornalisti. A confermarlo è stata l’Eurolega: “A causa delle restrizioni del governo spagnolo riguardanti gli eventi sportivi che coinvolgono regioni considerate a rischio per il coronavirus – si legge nella nota – la gara si disputerà a porte chiuse. Eurolega continuerà a monitorare la situazione in tutti i Paesi coinvolti nella manifestazione”.Nelle ultime ore Valencia aveva cercato di convincere le autorità ad aprire al pubblico la gara – cruciale nella corsa ai playoff -, sostenendo che non erano stati venduti biglietti a tifosi italiani. Dovevano essere 75, invece, i sostenitori dell’Olimpia al palazzetto di: 40 hanno già dato la disdetta del viaggio, 35 non hanno ancora deciso. La certezza, comunque, è che non potranno vedere la gara dal vivo. Sarà dunque il secondo match consecutivo a porte chiuse per l’Armani, dopo quello di martedì al Forum contro il Real Madrid.