ROMA – Non solo il basket americano, anche quello europeo si ferma dopo la diffusione del Coronavirus e, la positività di un giocatore del Real Madrid al tampone, ha velocizzato le decisioni dell’Euroleague Basketball che ha sospeso temporaneamente tutte le gare di Turkish Airlines EuroLeague, 7Days EuroCup ed Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament fino a nuovo avviso. La decisione, assunta assieme a tutti i club, è stata presa, perché “è diventato impossibile mantenere la regolarità delle competizioni” e “al fine di preservare la salute e la sicurezza dei partecipanti”. Euroleague Basketball, fa sapere in una nota, “seguirà da vicino eventuali ulteriori sviluppi per verificare se consentano il ripristino della sospensione”.

Olimpia Milano in quarantena

Intanto anche l’Olimpia Milano è in isolamento, ma “non c’è alcuna preoccupazione particolare”, come riferisce il club. La quarantena è dovuta ai contatti avvenuti nove giorni fa in Eurolega con il Real Madrid. Gli allenamenti sono quindi annullati fino a data da destinarsi, i giocatori resteranno a casa. Il campionato di Serie A è fermo, l’Eurolega è stata sospesa questa mattina: domani sera l’AX Milano avrebbe dovuto giocare a Berlino contro l’Olympiacos.







Fonte