NEW YORK (Stati Uniti) – Anche le stelle della Nba sono pronte a fare un passo indietro sul fronte degli ingaggi, seguendo l’esempio di altri illustri campioni dello sport nei vari Paesi. Secondo Espn, infatti, Lega ed Nbpa, il sindacato dei cestisti d’Oltre Oceano, stanno già discutendo di possibili tagli salariali, che potrebbero spingersi fino al 25% nel caso in cui il resto della stagione del basket professionistico americano venisse cancellato. La speranza della Nba resta quella di tornare a giocare e disputare così la fase finale della regular season e i play-off, ma qualora non fosse possibile anche i giocatori si faranno carico, in parte, delle perdite. L’accordo collettivo prevede già che gli atleti ci rimettano quasi l’1% dell’ingaggio per ogni partita cancellata per cause di forza maggiore, compresa dunque l’emergenza coronavirus, ma le parti al tavolo della trattativa ora contano di arrivare a un’intesa entro il 15 aprile, quando sono previsti i pagamenti degli stipendi. Se questo non accadesse, i giocatori continueranno a percepire l’ingaggio per intero ma saranno chiamati a restituirne una parte se il campionato non riprenderà.

Smart dona il sangue per studio su vaccino

Marcus Smart, guardia dei Boston Celtics che lunedì ha annunciato di essere guarito dal coronavirus dopo essere risultato positivo due settimane prima, ha annunciato che donerà il sangue perché possa essere studiato nell’ambito delle ricerche per un vaccino. Michael Joyner, anestesiologo della Mayo Clinic, aveva confermato ad Abc News che almeno quattro giocatori Nba che hanno superato l’infezione doneranno il sangue al ‘National Covid-19 Convalescent Plasma Project’, una cura sperimentale che potrebbe aiutare i pazienti ad alto rischio a guarire dalla malattia. Uno di questi sarà proprio Smart mentre non si conosce al momento l’identità degli altri tre.

Lakers: “Tutti i giocatori negativi al covid-19”

I giocatori dei Lakers sono tutti usciti dal periodo di quarantena dopo che due di loro (di cui non è mai stato diffuso il nome) erano stati trovati positivi al coronavirus. La formazione di Los Angeles, insieme ai Milwaukee Bucks (leader della Eastern Conference, mentre i gialloviola comandano a Ovest) dominatrice del campionato Nba, era entrata in allarme ai primi di marzo, prima ancora del caso di Rudy Gobert (il 12 marzo ha portato alla sospensione del torneo) dopo aver affrontato il 10 marzo i Brooklyn Nets, con quattro giocatori poi risultati positivi (fra i quali Kevin Durant). Isolamento e controlli per LeBron James e tutti i compagni e ora il responso atteso: la situazione è tornata alla normalità e nessun giocatore ha più sintomi del virus. La franchigia californiana ha fatto sapere che “continuerà a seguire le linee guida per la salute e la sicurezza stabilite dai funzionari governativi e dalla NBA stessa”, pertanto i giocatori dovranno comunque restare nelle proprie abitazioni.









