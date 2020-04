Cancellati i 16 campionati europei

– La Fiba, la Federazione internazionale di basket, dopo aver cancellato tutti i sedici campionati d’Europa del 2020, ha spostato anche gli Europei, previsti inizialmente nel 2021, al 2022. Una decisione inevitabile dopo la pandemia di coronavirus e necessaria per allinearsi al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo all’anno prossimo.

In mattinata era arrivata la decisione di cancellare tutti i sedici campionati europei previsti nel 2020 e sono state sospese anche le tre competizioni per club, EuroLeague Women, EuroCup Women e FIBA Europe Cup. Non essendoci promozioni o retrocessioni, per il Mondiale under 21 del 2021 accederanno le Nazioni in base agli attuali ranking mondiali. La Fiba ha precisato che a tutte le Nazioni che avrebbero dovuto ospitare gli eventi nel 2020, se ancora interessati, verrà data priorità per ospitare lo stesso torneo nel 2021. Annullato anche il campionato europeo maschile e femminile per i piccoli Paesi previsto rispettivamente a Limerick in Irlanda e Nicosia a Cipro. L’Assemblea generale della Federazione inizialmente prevista a maggio in Lituania è stata rinviata a fine anno.

Europei nel 2022 per non ingolfare i calendari

Successivamente ecco la decisione di spostare anche l’Europeo del 2021 al 2022 visto che i tre tornei pre-olimpici saranno disputati tra il 22 giugno e il 4 luglio 2021 e, di conseguenza, la Fiba ha preferito rinviare Euro 2021 e l’AmeriCup all’anno successo, dall’1 al 18 settembre, per non ingolfare di impegni l’agenda. Un girone di EuroBasket verrà disputato al Forum di Assago (Milano) e l’Italia di Sacchetti, per questa ragione, è già automaticamente qualificata, anche se disputa ugualmente le qualificazioni. La finestra di qualificazione al Mondiale del 2023, prevista originalmente per settembre 2022, si svolgerà a fine agosto 2022, durate la fase di preparazione all’Europeo.