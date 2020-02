Basket, Coppa Italia: in otto per lo scettro, regna l'equilibrio

ROMA – Pesaro si accinge a ospitare una delle edizioni della Final Eight di Coppa Italia più difficili da pronosticare. Il torneo, che sarà visibile sulla piattaforma di Eurosport – tutte le gare in diretta su Eurosport 2 – e con la doppia formula live-on demand su Eurosport Player, si preannuncia particolarmente intrigante: la Virtus Bologna ci arriva da protagonista e campione d’inverno sulle ali di Djordjevic, Markovic e Teodosic, ma la condizione complessiva di squadre come Sassari e Brescia, il roster lunghissimo dell’Olimpia Milano, la rabbia dei campioni d’Italia di Venezia, il talento dei detentori del trofeo di Cremona e la voglia di stupire di Brindisi e della Fortitudo Bologna promettono scintille.

Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia (13 febbraio, ore 18)

La parte alta del tabellone viene inaugurata da quella che, classifica alla mano, è la sfida tra testa di serie numero 1 e numero 8. Questa la fotografia alla fine del girone d’andata, che non racconta però il peso dell’incontro tra la Virtus capolista e i campioni d’Italia di Venezia. Teodosic e compagni vorranno marchiare a fuoco la Coppa Italia dopo aver visto sfumare in volata contro Tenerife la Coppa Intercontinentale, la Reyer – sette volte eliminata nei quarti in sette partecipazioni alla F8 – continua a vivere di alti e bassi, ha da poco messo nel motore Goudelock – l’ex Olimpia Milano è però ancora lontano dalla forma migliore e ha esordito soltanto in Eurocup – e spera di poter trovare, nelle sfide decisive, il marchio di fabbrica della gestione De Raffaele, vale a dire una difesa in grado di cancellare anche il migliore degli attacchi. Non più tardi di tre giornate fa, però, la Virtus ha sbancato il Taliercio in campionato, trascinata dai 16 punti e 7 assist di Teodosic e dal grande equilibrio dei lunghi a disposizione di Djordjevic, che sta avendo tantissimo da Hunter, Gamble e Pippo Ricci – un problema in più per Venezia, priva di Udanoh – e senza dimenticare la pericolosità sugli esterni di Weems e Markovic.

Basket, Milano nel nome di Kobe Bryant: in maglia viola in coppa Italia

Olimpia A|X Milano-Vanoli Cremona (13 febbraio, ore 20.45)

Derby lombardo senza esclusione di colpi nel secondo match della parte alta: Ettore Messina non sembra aver ancora trovato la quadratura del cerchio, complice anche il doppio logorante impegno europeo con l’Eurolega che toglie energie fisiche e mentali, ma l’ultimo incrocio contro la Vanoli Cremona, che ha vinto la Coppa Italia proprio lo scorso anno, ha sorriso comunque all’Olimpia, che si è imposta in volata grazie a una bomba di Vlado Micov al Mediolanum Forum. Un successo arrivato senza “el Chacho” Rodriguez, e la presenza o meno dello spagnolo in cabina di regia cambia non poco gli scenari milanesi: le prossime ore saranno decisive per capire le condizioni dell’iberico, reduce da un problema muscolare accusato dopo la gara di Eurolega contro il Barcellona. Tanto passerà dal duello sotto canestro tra Tarczewski e Ethan Happ, che in stagione viaggia a 18 punti e 9 rimbalzi di media.

Milos Teodosic al tiro

Dinamo Banco di Sardegna Sassari-Happy Casa Brindisi (14 febbraio, ore 18)

Sfida ad altissima tensione tra Sassari e Brindisi, tra due squadre molto fisiche e dal valore medio tutto sommato molto vicino, anche se la Dinamo ha dalla sua la possibilità di contare su un roster più profondo – pur considerando che Gianmarco Pozzecco non è un coach che ama dilatare particolarmente le rotazioni – e decisamente più abituato ai tanti impegni ravvicinati. Da un lato lo straripante Dyshawn Pierre, dall’altro uno dei candidati per il premio di MVP della regular season, Adrian Banks. Brindisi arriva da una striscia positiva: quattro vittorie nelle ultime cinque, avendo espugnato un parquet ostico come quello del Palaleonessa di Brescia e avendo ceduto soltanto a Milano nella sfida del 2 febbraio. Situazione più delicata per Sassari, reduce da due sconfitte in volata con Trento e Trieste.

Gianmarco Pozzecco

Germani Basket Brescia-Fortitudo Pompea Bologna (14 febbraio, ore 20.45)

Almeno teoricamente, la sfida più chiusa delle quattro a livello di pronostico. Merito del grandissimo lavoro di coach Esposito alla guida di Brescia. Brindisi e Trento hanno interrotto la lunghissima serie positiva della Leonessa, che ha però ripreso il cammino battendo Trieste nell’ultima sfida di campionato. Decisamente meno continua la Fortitudo Bologna, che nell’ultimo mese ha infilato prima l’incredibile sconfitta interna con Pesaro, poi le sconfitte esterne con Venezia e Treviso, intervallate dal bel successo interno contro Varese. Nell’ultima gara al Paladozza, contro l’altra neopromossa, la Virtus Roma, la Effe si è imposta in una sfida dal punteggio altissimo (95-92), trascinata da Robertson e Aradori e da una percentuale a tratti irreale dall’arco. Servirà la miglior Fortitudo per provare a tenere testa a Brescia, e non è detto che basti.

Semifinali sabato 15 febbraio

Vincenti Quarti di Giovedì 13 febbraio (ore 17.45)

Vincenti Quarti di Venerdì 14 febbraio (ore 21)

Finale domenica 16 febbraio ore18





