– Niente da fare per Sassari. La trasferta di Burgos vanifica le speranze dei sardi di approdare ai quarti di finale di Champions League. La Dinamo cade nettamente (95-80) in gara 2 degli ottavi contro il San Pablo, sconfitta che si va a sommare a quella della scorsa settimana al Palaserradimigni (81-84). La sfida si è giocata a porte chiuse, dopo che il Banco di Sardegna – attraverso le parole del presidente Sardara – aveva espresso la volontà di fare rientro in Italia senza scendere in campo in caso di presenza del pubblico. La misura imposta in mattinata dal Governo spagnolo ha permesso il regolare svolgimento della sfida, nella quale i padroni di casa hanno dimostrato la loro superiorità.Burgos ha evidenziato una schiacciante supremazia a rimbalzo (40-22 il computo complessivo) e una migliore percentuale realizzativa nel tiro da due, chiudendo con ben cinque elementi in doppia cifra. A Sassari non sono bastati i 24 punti di Spissu. E pensare che il Banco aveva iniziato al meglio, con un primo quarto di straordinaria intensità e di grande impatto offensivo (21-32). Già nel secondo periodo, però, Burgos ha saputo riprendere in mano le redini del gioco limitando l’attacco di Sassari a soli 11 punti segnati e andando all’intervallo lungo sopra di 2 (45-43). Al ritorno sul parquet il San Pablo ha piazzato lo strappo decisivo, scappando sul 74-61 per poi controllare senza problemi il ritmo nell’ultima frazione.

San Pablo Burgos-Banco di Sardegna Sassari 95-80

(21-32, 45-43, 74-61)

Burgos: Clark 22, Fitipaldo 3, Benite 15, Barrera, Vega, Salvo , McFadden 12, Rivero17 , Bassas 17, Lima 3, Apic 8. All. Joan Pennarroya.

Sassari: Spissu 24, Bilan 10, Smith 6, Bucarelli 2, Devecchi, Sorokas 1, Evans 11, Magro, Pierre 5, Gentile 5, Coleby 11, Vitali 5. All. Gianmarco Pozzecco.