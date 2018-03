Basket, Brescia piega Brindisi e aggancia il terzo posto

BRESCIA – Brescia rispetta i pronostici. Travolge (74-60) nel posticipo Brindisi e aggancia al 3° posto Avellino restando a 2 soli punti dalla coppia di testa Milano-Venezia. Un successo targato Landry-Michele Vitali-Sacchetti, capaci di realizzare ben 48 punti in 3 (18, 16 e 14 rispettivamente). A Brindisi, che resta al terzultimo posto, non sono bastati i 15 punti di Moore e i 12 a testa di Lydeka e Giuri.

MICHELE VITALI E SACCHETTI DECISIVI – Dopo un primo quarto equilibrato, la Leonessa allunga il passo grazie a una tripla di Landry e alle invenzioni del duo Moss-Sacchetti (29-17 al 16’). A rimettere in piedi Brindisi pensa un ispiratissimo Giuri che con tre triple in 2’ riporta gli ospiti in partita (30-29 al 19’). Brescia non s’impressiona e con Hunt e Vitali si riporta a un margine di sicurezza (39-31) in avvio di ripresa (22’). I pugliesi non demordono e trovano stavolta in Lybeka l’uomo disposto a prenderli per mano (41-40 al 25’). Per scrollarsi definitivamente di dosso gli avversari i ragazzi di Diana hanno bisogno di un super Michele Vitali e di due triple di Sacchetti in avvio di ultimo quarto: Brescia piazza un parziale di 11-0 in 4’ che, di fatto, chiude la partita (61-49 al 33’). Brindisi, infatti, alza bandiera bianca e per i lombardi è gioco da ragazzi gestire nel finale la vittoria.

BRESCIA-BRINDISI 74-60

(15-12, 35-29, 54-49)

Brescia : M. Vitali 16, Ortner 9, L. Vitali 2, Landry 18, Moss 4, L. Moore 4, Traini, Hunt 7, Mastellari ne, Sacchetti 14. Allenatore: Diana.

Brindisi: Suggs 3, Tepic 7, Donzelli, N. Moore 15, Lydeka 12, Giuri 12, Smith 6, Iannuzzi, Sirakov, Cardillo, Mesicek 5, Petracca ne. Allenatore: Vitucci. Arbitri: Weidmann, Aronne e Boninsegna.

Note – Tiri liberi: Brescia 10/17, Brindisi 7/12. Usciti per 5 falli: Smith, Luca Vitali.