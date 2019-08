VERONA – L’Italia viene beffata al fotofinish dalla Russia. Nella seconda uscita della “Verona Basketball Cup”, dopo la larga vittoria sul Senegal all’esordio, gli azzurri conducono per 38 minuti contro un avversario vero, per poi essere puniti dalla tripla di Fridzon, che vale il definitivo 72-70. Una sconfitta che brucia, ma al contempo offre risposte importanti a coach Sacchetti. Aspettando ancora Gallinari e Datome, ma con un Belinelli in più (11 punti, meglio di lui fanno solo Gentile e Sacchetti con 13), la Nazionale continua a crescere in vista dei Mondiali in Cina (31 agosto-15 settembre).



L’Italia preme subito sull’acceleratore e costringe il ct russo a chiamare time out sull’11-2. Al ritorno sul parquet, però, gli azzurri continuano a macinare gioco e le rotazioni di coach Sacchetti non tolgono brillantezza alla manovra. Anche con l’ingresso di Vitali e Della Valle, al posto degli ispirati Hackett e Belinelli, l’Italia trova con facilità la via del canestro e imbriglia l’attacco della Russia, chiudendo un primo periodo strepitoso avanti 22-7, grazie alla tripla a bersaglio di Abass dall’angolo. Nel secondo quarto il vantaggio azzurro si assottiglia sempre di più fino al -2 (33-31) firmato da Kurbanov. A dare nuovo slancio ai ragazzi di Sacchetti è ancora Abass, che inchioda la terza schiacciata sul finire di frazione e porta l’Italia all’intervallo lungo avanti di 8 (40-32).



Nel terzo periodo la Russia prova più volte a tornare a contatto, ma ogni tentativo viene respinto: gli azzurri dimostrano di avere svariate ed efficaci soluzioni offensive, garantite dall’ottimo apporto della panchina. Jeff Brooks domina a rimbalzo e l’Italia si presenta all’ultimo quarto sul 65-53. La Russia continua a sbagliare tanto, merito anche di un’Italia che in difesa concede poco e che, nonostante qualche passaggio a vuoto, tiene sotto controllo la gara. Nel finale, però, finisce la benzina e un paio di ingenuità di Gentile costano caro, fino alla bomba di Fridzon (16 punti per lui e Kurbanov) che ribalta la gara. Domani sera ultima uscita a Verona contro il Venezuela, poi i primi ‘tagli’ di Sacchetti verso il Mondiale.

Fonte