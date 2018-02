– Serata amara per le italiane nelle coppe europee di Basket. Avellino perde (79-74) a Bonn ed esce dalla Champions, scivolando in Europe Cup, Torino viene eliminata dall’Eurocup perdendo nettamente (73-87) lo spareggio con lo Zenit che avrebbe dovuto vincere con 12 punti di scarto. Cade (71-74) in Eurocup anche Trento che s’inchina con onore allo strapotere del Krasnodar, arrivato al 16° successo consecutivo. Platonica vittoria (101-94), infine, per Sassari, già certa di proseguire il proprio cammino in Europe Cup, sul Krasnoyarsk.

BONN-AVELLINO 79-74

(21-19, 39-40, 57-57)

Trasferta amara per Avellino in Germania. La formazione irpina si arrende alla già eliminata Bonn e esce dalla Champions, scivolando in Europe Cup per colpa degli scontri diretti sfavorevoli con i polacchi dello Zielona Gora. La Sidigas si è spenta proprio sul più bello, negli ultimi 6’, dopo aver tenuto perfettamente testa agli avversari per mezz’ora. Avellino si è illuda dopo i canestri di Zerini e Rich che le hanno regalato il +8 (60-68) al 34’. I padroni di casa, trascinati da Zubcic e Breunig (17 punti a testa) non si sono arresi e hanno chiuso confezionando un inatteso parziale di 19-6. La squadra di Sacripanti, che ha perso il duello ai rimbalzi (44-37), recrimina soprattutto per la scarsa vena dei suoi tiratori (17/38 da due e 10/35 da tre). A nulla è valsa la buona prova di Scrubb, il migliore con 16 punti.

SASSARI-KRASNOYARSK 101-94

(31-26, 50-48, 76-65)

Già eliminata dalla Champions e sicura di proseguire il proprio cammino in Europe Cup, Sassari si toglie la soddisfazione di chiudere il proprio girone con la settima vittoria, a spese dell’Enisey Krasnoyarsk. La gara che vede il ritorno in campo del play croato Rok Stipcevic, fuori a lungo per un infortunio a una mano, inizia con i biancoverdi che spingono sull’acceleratore e annichiliscono gli avversari con un bruciante 9-0. I russi si tengono aggrappati alla partita grazie ai canestri di un immarcabile Liutych. La Dinamo chiude il primo quarto avanti per 31-26 mettendo in vetrina il neo tesserato Bostic, autore di un esordio casalingo da cineteca: 15 punti, 2 rimbalzi e 100 per cento al tiro per l’americano nella prima frazione di gioco. Nel secondo quarto i padroni di casa soffrono l’Enisey, smettono di fare canestro e i russi si portano addirittura avanti. Alla sirena di metà gara la Dinamo conserva un canestro di vantaggio con il tabellone che segna 50-48. Nel terzo quarto i sassaresi tentano più volte la fuga e chiudono sul 75-65 grazie alle triple ritrovate di Stipcevic. Nell’ultima frazione di gioco gli equilibri non si spostano, la gara si chiude con il punteggio di 101-94.

TORINO-ZENIT SAN PIEROBURGO 73-87

(22-18, 47-36, 56-65)

Torino si illude a lungo di poter riuscire a centrare l’impresa di sconfiggere lo Zenit con almeno 12 punti di scarto ma alla fine crolla e viene eliminata dall’Eurocup. I gialloblu hanno sognato per un tempo, arrivando a toccare il +13 (39-26 al 16’) grazie alle ottime prove di Iannuzzi e Washington, ma nella ripresa sono stati travolti dai russi che hanno cambiato decisamente passo, presi per mano da Karasev, Simonovic e Voronov, autori, rispettivamente, di 17, 14 e 12 punti. All’Auxilium non sono serviti i 21 punti di Garrett e i 17 di Patterson per evitare la sesta sconfitta consecutiva tra campionato e coppa.

TRENTO-KUBAN KRASNODAR 71-74

(14-19, 27-36, 45-57)

Già eliminata, Trento concluse il suo cammino in Eurocup con una onorevole sconfitta (71-74) con i dominatori della competizione, i russi della Lokomotiv Kuban Krasnodar, unici imbattuti con 16 vittorie in 16 incontri. I bianconeri, nel giorno delle 300 partite di Forray in maglia bianconera, sono arrivati ad un passo dal colpaccio grazie a uno splendido rush finale (26-17 il parziale del 4° periodo) che gli ha consentito di rimontare da -13 (69-69 a 32” dalla fine). A spegnere i sogni di gloria ha pensato Ragland realizzando la tripla decisiva a 23” dalla fine. Da sottolineare, comunque, nella squadra di Boscaglia, l’ottima prova di Gutierrez, autore di 17 punti, 6 assist e 4 recuperi.