Basket, All Star Game: il premio MVP intitolato a Kobe Bryant

CHICAGO – Derrick Jones Jr. è il re delle schiacciate, Buddy Hield quello dei tre punti e Bam Adebayo trionfa nella Skills Challenge. Questi i verdetti emessi ieri sera nella serata dell’All Star Game, a Chicago. Inoltre è stato annunciato che l’NBA All-Star Game Award, il premio che viene consegnato ogni anno al miglior giocatore della partita delle stelle e che stanotte vedrà sfidarsi a Chicago i team Giannis Antetokounmpo e LeBron James, sarà intitolato in maniera permanente a Kobe Bryant.

Derrick Jones Jr. batte Gordon, Howard “Superman” per Bryant

Derrick Jones Jr. dei Miami Heat ha vinto la sfida delle schiacciate, al culmine di un duello strepitoso con Aaron Gordon, che già aveva perso in finale nel 2016, ma contro Zach LaVine. I due hanno ingaggiato una gara da massimo dei voti e si è proceduto a oltranza con i due atleti che hanno regalato schiacciate da videogame e strappato applausi. La gara ha visto poi Dwight Howard ricreare, 12 anni dopo l’ultima volta, la sua celebre schiacciata da “Superman” con l’aiuto dell’amico Jameer Nelson. Per l’occasione il centro dei Lakers ha onorato Kobe Bryant mettendo il 24 al centro del simbolo di Superman sulla maglietta, indossando poi un mantello rosso e usando un pallone dorato firmato da Kobe. Negli ultimi mesi Howard aveva richiesto pubblicamente l’aiuto di Bryant proprio per la gara delle schiacciare prima della tragedia dello scorso 25 gennaio.

L’omaggio a Kobe Bryant, Dwight Howard vola come Superman con il numero 24 in riproduzione….

Hield batte Booker nei tiri da tre

Sfida spettacolare anche nel tiro da tre punti che vedeva una novità, ovvero il “deep three”, due tiri del valore di tre punti da segnare da “distanza logo”. Con l’allungarsi del percorso, i tiratori hanno avuto dieci secondi extra di tempo per completare ogni round. In finale sono arrivati Davis Bertans, Devin Booker e Buddy Hield. Alla fine il premio è andato a Hield dei Sacramento Kings che ha avuto la meglio su Booker, già campione nel 2018 e subentrato dopo il forfait per infortunio di Damian Lillard dei Portland Trail Blazers. 28-26 il punteggio finale in favore di Hield, che ha segnato 4 dei 5 palloni sul suo ultimo carrello, infilando il tiro del sorpasso proprio allo scadere dei 110 secondi a disposizione.

Buddy Hield

Adebayo vince la “Skill Challenge”

La serata quasi perfetta dei Miami Heat (Duncan Robinson ha però fallito l’appuntamento con la vittoria nella sfida del tiro da 3 punti) è stata condita dal successo di Adebayo nella Skills Challenge. Bam si è imposto nella gara di abilità tra slalom, passaggi precisi e tiri da tre punti, battendo in finale Domantas Sabonis degli Indiana Pacers. I due lunghi avevano battuto nei round precedenti le guardie Spencer Dinwiddie dei Brooklyn Nets e Patrick Beverley dei Los Angeles Clippers, e le ali Jayson Tatum dei Boston Celtics e Khris Middleton dei Milwaukee Bucks. Adebayo è il primo giocatore dei Miami Heat a vincere lo Skills Challenge dal 2007, quando fu Dwyane Wade a battere tutti. Il lungo degli Heat, che assieme a Sabonis domenica giocherà il primo All-Star Game della sua carriera, ha dedicato il premio a mamma Marylyn Blount.

Premio MVP intitolato a Kobe

Il commissioner NBA, Adam Silver, nella conferenza stampa che ha preceduto le sfide dell’All Star Saturday, ha annunciato che il premio MVP sarà intitolato da questa edizione a Kobe Bryant. L’ex fuoriclasse dei Los Angeles Lakers ha perso la vita lo scorso 25 gennaio a 41 anni in un incidente d’elicottero con la figlia Gianna e altre sette persone. “Kobe Bryant è sinonimo di NBA All-Star e incarna lo spirito di questa celebrazione globale del nostro sport – ha detto Silver -. So che questo premio rappresenterà molto per il primo che lo solleverà. Ci sembrava appropriato perché nessuno rappresenta il termine All-Star meglio di Kobe Bryant”. Nel corso della conferenza stampa Silver ha mostrato il nuovo trofeo, aggiungendo che “Kobe detiene il record di partecipazioni consecutive, 18, e quello di Mvp del match. Noi vogliamo fare qualcosa di permanente, ci è sembrato naturale rendere onore così a Kobe”, ha concluso.







