Basket, addio a Henry Williams: fu tricolore a Treviso nel 1997

Henry Williams ai tempi della Benetton Treviso

CHARLOTTE – Il mondo del basket piange la prematura scomparsa di Henry Hi-Fly Williams. E’ morto infatti a Charlotte all’età di 47 anni, a causa di conseguenze legate alla sua malattia renale, l’ex cestista statunitense, come ruolo guardia dotata di grande tecnica, con un ottimo tiro da tre punti, che in Italia ha totalizzato circa 7000 punti giocando con Verona (a due riprese), Treviso, Roma e Napoli.

LANCIATO IN ITALIA DA VERONA, POI SCUDETTO A TREVISO – Arrivato nel nostro Paese nel 1993 scoperto dal general manager della Scaligera Verona Andrea Fadini, viene inizialmente ingaggiato a gettone per poi essere confermato in modo definitivo da coach Marcelletti grazie alle sue prestazioni. In quella stagione grazie all’aiuto determinante di Williams (24,3 punti a partita e 50% da tre), la Glaxo Verona riuscirà a centrare la promozione diretta in serie A1 e la stagione successiva sarà la migliore sia per Williams sia per la formazione scaligera: la media punti sale a 25,5 e la Glaxo da neopromossa conclude il campionato in quarta posizione. A Verona rimane ancora un anno con ottime percentuali, prima di trasferirsi alla Benetton Treviso di coach Mike D’Antoni dove rimane quattro stagioni vincendo uno scudetto (1996-1997) in una squadra dove giocavano Bonora, Pittis, Rebraca, Marconato e il titolo di MVP del campionato. Nell’ultima annata a Treviso (1998-1999) Williams vince anche la Coppa Saporta e perde la finale scudetto contro Varese di Pozzecco e Meneghin.

PASSA A ROMA E CHIUDE PORTANDO IN SERIE A NAPOLI – Nella stagione successiva, complici anche i non buoni rapporti con Obradovic nel frattempo coach di Treviso, Hi-Fly firma (per un anno) con l’ambiziosa Virtus Roma dove formerà con Mike Iuzzolino un tandem di ex veronesi. Torna a Verona per una stagione e poi la sua ultima stagione in Italia la gioca in Legadue a Napoli guidato da coach Piero Bucchi in panchina, contribuendo ad una storica promozione in serie A grazie ai suoi 19,6 punti di media in campionato e i 15,1 nei play-off. Con la promozione napoletana in A si chiude l’avventura di Williams nella Penisola e anche la sua carriera da giocatore prima di dedicarsi alla religione in qualità di predicatore battista. Quattro anni fa l’annuncio di essere in dialisi e in attesa di un trapianto di reni, problema di salute che gli è risultato fatale.

IL RICORDO DELLA SCALIGERA BASKET – “La notizia ci scuote tutti. Ci lascia senza fiato, con una lacrima che scende perché per tutti noi sei stato speciale, magico, fantastico. Tu per noi eri Hi-Fly. Da oggi ci guardi da lassù, ma qui lasci un vuoto grandissimo. Riposa in pace, Henry” il ricordo della Scaligera Basket Verona.