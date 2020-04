Sotto canestro almeno sugli stipendi non si litiga. Causa coronavirus il campionato di serie A è stato dichiarato concluso (senza alcun vincitore e non senza qualche polemica), le entrate sono ferme e bisogna dare una sforbiciata pesante ai costi. Prima voce da tagliare quella degli ingaggi ai giocatori, tutti ancora sotto contratto anche se il pallone tornerà a rimbalzare solo tra qualche mese, di sicuro non prima dell’estate.

La Lega Basket (LBA) e i sindacati di giocatori (Giba) e allenatori (Usap) hanno raggiunto “un’intesa di massima” che ha come obiettivo “la condivisione della difficile situazione economica che si è venuta a creare nel paese a causa della emergenza Covid 19 e che ha portato alla chiusura anticipata del campionato di Serie A”.

A quanto rinunciano i giocatori? Chi guadagna più di 50 mila euro lordi a stagione – vale a dire la maggior parte – vedrà ridotta la retribuzione del 20%. Sforbiciata che scende al 7.5% per chi ha un ingaggio tra i 30mila e i 50mila euro, nessuna riduzione è prevista per gli altri. “Resta inteso che, nella loro piena libertà negoziale e di valutazione, i club e i loro tesserati potranno individuare altre ed ulteriori modalità di ridefinizione degli emolumenti previsti per questa stagione”. Milano e Sassari sono stati i primi club a trattare con i giocatori e a trovare un accordo sul taglio degli emolumenti.

Soddisfatto Umberto Gandini, da pochi mesi presidente della Lega: “Questo accordo è un risultato importante ed è frutto di una volontà comune di club, giocatori e allenatori di affrontare questa difficile situazione con realismo, consci che solo uno sforzo collettivo può creare le basi per una solida ripartenza nel segno della sostenibilità finanziaria di tutto il movimento”.

“I giocatori sono stati professionisti esemplari in questi mesi di grandissima difficoltà, sotto tutti i punti di vista – le arole del presidente della GIBA Alessandro Marzoli – La disponibilità ulteriore che dimostrano in queste ore è un gesto d’amore verso il mondo del basket. La loro sensibilità e spirito di sacrificio dimostrano come possano essere protagonisti dentro e fuori dal campo e quanto sia fondamentale il loro coinvolgimento attivo nelle future scelte per la pallacanestro italiana”.





