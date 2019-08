Ci si aspettava una reazione d’orgoglio e così è stato. UnipolSai Fortitudo Bologna e Sipro Nettuno, dovendo affrontare gara 3 di semifinale fuori casa e con le spalle al muro, hanno risposto all’appello portando la serie sull’1 a 2.I risultati: ParmaClima-UnipolSai Fortitudo 3-9; San Marino-Sipro Nettuno: 5-6.

Stasera quindi di nuovo in campo, ancora in casa delle due “fuggitive”, Parma Clima e San Marino, rispettivamente, che quindi avranno un altro match ball col favore del campo amico da poter giocare. Stasera poi i partenti sono i lanciatori di scuola italiana. Questo sembra essere un vantaggio in più – tenendo conto delle condizioni di forma espresse – per le squadre in vantaggio. Bologna e Nettuno hanno tuttavia trovato in gara 3 quella brillantezza in attacco che era mancata nelle due gare giocate in casa in avvio di playoff. I pronostici, quindi, sembrano essere fatti per essere smentiti.

Il programma di stasera

Allo stadio Nino Cavalli di Parma, alle 20,30 – ParmaClima vs. UnipolSai Fortitudo Bologna (serie 2-1);

Allo stadio di Serravalle di S. Marino, alle 20,30 – San Marino vs. Sipro Nettuno (serie 2-1).



Eventuale bella sabato sera a Bologna e a Nettuno.Il match di Parma, questa sera, sarà trasmesso in chiaro e in diretta sul canale web della federazione (FIBSCHANNEL).