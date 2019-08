La stagione regolare del baseball di serie A1 si è conclusa ed è tempo di playoff, mentre continua con notevole soddisfazione, l’impegno internazionale delle nostra Nazionali giovanili.E’ tempo di playoff. Le quattro squadre che si sono qualificate per la post season sono quelle che erano pronosticate. Se l’UnipolSai Fortitudo Bologna, campione d’Italia in carica e fresca in questo 2019 di titolo europeo, ha fin dalle prime battute ipotecato la posizione di vertice, la lotta per le tre posizioni di rincalzoè stata molto accesa.

La Sipo Nettuno – che pare aver ritrovato la serenità e archiviato le burrasche societarie – ha staccato il biglietto del posto d’onore. Più serrata la lotta per il terzo e quarto gradino della classifica finale tra Parmaclima e San Marino. Parma avrebbe dovuto vincere due volte con AutoVia Castenaso, ma fin dal match del venerdì ha visto tramontare le sue residue speranze, colpita dall’orgoglio dei bolognesi che intendevano dimostrare tutto il loro fiero amore per il batti e corri. Un grande Slam di Sabbatani l’ultimo inning ha sancito la fine delle speranze Ducali di agganciare il terzo gradino del podio.

Ora scattano i play off. Le semifinali vedranno quindi di fronte (con la formula di tre vittorie su cinque)

UnipolSai Fortitudo Bologna contro Parmaclima

Sipro Nettuno contro T&O San Marino.

Si comincia. Il 2 e 3 agosto il Gianni Falchi ospiterà la replica della finalissima dello scorso anno. UnipolSai contro ParmaClima. I Ducali partono con lo sfavore dl pronostico, ma scaramanticamente rivedono la storia dei playoff di un anno fa quando furono la rivelazione del torneo di post season, poggiano sulla classe di Erly casanova e sull’entusiasmo dei giovani per eliminare più quotate rivali.

La corazzata di Lele Frignani fa tuttavia paura. Soprattutto se si pensa che all’Ormone Raul Rivero si aggiunge Stephen Perakslis, eroe della semifinale contro il Neptunus Rotterdam in Coppacampioni. Contro il Godo, anche l’attacco dei tricolori è apparso in grandissimo spolvero, voglioso di scrivere una pagina di storia di questo sport e pure il parco lanciatori italiani sembra aver recuperato bene dopo le fatiche di coppa.

L’altra semifinale sarà Sipro Nettuno contro San Marino e sulla carta appare più equilibrata.

Le date delle semifinali: gara 1 il 2 agosto, gara2 il 3, ed entrambi in casa della meglio classificata; quindi gara 3 il 6 agosto in casa della peggio classificata. Se necessarie gara 4 il 7 agosto ed eventuale bella il 10.

A seguire si giocheranno le Italian Baseball Series. La stagione poi sarà tutt’altro che conclusa, poiché agli ordini di Gilberto Gibo Gerali si radunerà la Nazionale, in vista dell’importantissimo appuntamento settembrino con il torneo che vale la qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Torneo europeo che vedrà staccare l’importante pass a una squadra soltanto. La seconda potrà giocari una ulteriore chances in un torneo intercontinentale che tuttavia sarà pieno di insidie. Si rinnoverà probabilmente sui nostrio diamanti l’eterno duello con gli Orange dell’Olanda. L’Italia avrà almeno il vantaggio di giocarsi in casa questa chance, poiché il torneo continentale andrà in scena a Bologna e a Parma.