L’UnipolSai Fortitudo Bologna raggiunge San Marino come seconda protagonista dell’Italian Baseball Series, piegando Parma in una gara5 dalle emozioni forti, caratterizzata dagli errori degli uni e degli altri, da un’incredibile rimonta finale, da un’ingenuità offensiva del Cariparma che butta via l’eventuale prolungamento. Rivero e Casanova si confermano granitici protagonisti sul mound, ma il venezuelano di casa, pizzicato dalle mazze gialloblu, va sotto a causa di tre errori di fila, con due out e basi piene, due dell’interbase Usa Polonius e uno del terza base Ferrini, che consentono ai Ducali di scavare un solco importante e di consegnare al gigante cubano una dote da difendere di 4 punti. Casanova in effetti tiene per otto riprese, quando l’interbase Mercuri fallisce un lancio in prima base e Ferrini è salvo in prima.

Sotto 4 a 1, svantaggi del genere non sono mai stati colmati nel corso della serie, con un uomo in prima e a 5 eliminati dalla disfatta, Bologna si aggrappa alla solida mazza del suo miglior attaccante Osman Marval che scaraventa fuori la palla del 3 a 4 riaccendendo gli animi felsinei. Vaglio batte valida, Paz lo spinge in seconda e quel leader silenzioso che è Alessandro Grimaudo spara il doppio del 4 a 4 per poi andare a segnare il punto del sorpasso su valida del positivissimo Dobboletta. 5-4 ma non è finita. Parma ha la reazione d’orgoglio attesa, Gouvea, impeccabile rilievo all’ottavo, concede base su ball e Frignani non si fida. Chiusura affidata a Perakslis. E qui va in scena l’errore che è fatale a Parma. Prrakslis assiste malamente Polonius che per evitare guai peggiori cade ai piedi di Flisi, salvo in seconda. Ma il pinch runner si stacca dal cuscino di seconda base e viene eliminato, cosa che sfugge all’arbitro di seconda ma non agli altri. L’eliminazione tardiva del giocatore, oltre a spingere Bologna a un solo out dall’impresa, fa saltare i nervi al manager Poma, espulso. Lo strike out di suo figlio Sebastiano ad opera di Perakslis fissa il finale sul 5-4. Con gioia infinita dei tricolori uscenti, direttamente proporzionale allo sconcerto di una CariParma coraggiosa e sfortunata.