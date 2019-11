Piazza: “Grato e felice, ci attende tanto lavoro”

– Mike Piazza è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di baseball, con effetto immediato. Lo ha annunciato il presidente della Fibs, Andrea Marcon, al termine dell’incontro avuto insieme ai vicepresidenti federali Fabrizio De Robbio e Vincenzo Mignola, e dopo la comunicazione al presidente del Coni Giovanni Malagò e al Consiglio Federale straordinario. Fra i più popolari giocatori della Major League Baseball, nella Hall of Fame MLB dal 2016, il più forte catcher battitore di tutti i tempi, la cui maglia numero 31 è stata ritirata dai New York Mets, Michael Joseph Piazza sostituisce Gilberto Gerali, che ha rassegnato le dimissioni dopo il Torneo di Qualificazione Olimpica per Tokyo 2020, lo scorso settembre.

“Sono grato e felice per la fiducia e l’entusiasmo, abbiamo molto lavoro che ci attende e dovremo affrontarlo con la calma e la determinazione necessarie, a cominciare dalla giusta organizzazione, base fondamentale su cui costruire tutto il programma delle squadre nazionali”, le prime parole da commissario tecnico di Piazza. Per lui non è un esordio in maglia azzurra, né come giocatore (ha fatto parte della Nazionale in occasione della prima edizione del World Baseball Classic nel 2006), né come membro dello staff tecnico, nel quale ha ricoperto il ruolo di allenatore della battuta nelle più felici occasioni dell’ultimo decennio, sotto la guida di Marco Mazzieri, a partire dal 2009, con il Classic e la Baseball World Cup culminata proprio sui diamanti italiani. Più volte relatore alla Coach Convention italiana e istruttore presso l’Accademia FIBS, Mike Piazza ha contribuito a insediare l’Italia sul tetto delle nazioni europee con la conquista dei due titoli europei consecutivi del 2010 e del 2012 e lo storico passaggio al secondo turno del World Baseball Classic 2013.

Marcon: “Ha doti di leader per riportare la Nazionale ai vertici”

Avendo trasferito da alcuni anni la sua residenza in Italia, Piazza non ha interrotto la sua opera di promotore e divulgatore, come riconosciuto dalla nomina quale Ambasciatore del Baseball Italiano riconosciutagli dalla Federazione. “Non è certo necessario presentare dal punto di vista tecnico una leggenda del nostro sport di questo calibro – ha affermato Andrea Marcon, soddisfatto per lo storico accordo -, quello che voglio sottolineare, però, è che sono certo che Mike abbia tutte le caratteristiche di leadership per riportare al vertice la Nazionale e dare vita a un rinascimento del baseball italiano”.