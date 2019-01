Pietro Bartolo non riesce a credere a un tale “vergognoso braccio di ferro“. “Un continente intero” è “irrigidito dinanzi alla necessità di accogliere 49 persone da circa venti giorni sulle navi Sea Watch e Sea Eye” dice all’Adnkronos il medico di Lampedusa, vincitore dell’Orso d’Oro di Berlino per il film ‘Fuocammare’. “Da diverso tempo ormai sono in corso trattative tra gli Stati membri dell’UE” fa notare, sottolineando come “ancora” il risultato sia “un nulla di fatto”. “Sono queste le grandi menti che governano i nostri Paesi? È semplicemente vergognoso che 49 esseri umani rimangano ancora nel Mediterraneo in condizioni di grande disagio in un’operazione di soccorso che, purtroppo, sembra non trovare soluzione”.

