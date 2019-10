“Abbiamo depredato l’Africa, ora dobbiamo cominciare a restituirle qualcosa”. Non ha paura di dire che “si vergogna” Pietro Bartolo, per anni in prima linea a Lampedusa, avamposto degli sbarchi dove i migranti cercano accoglienza.

Naufragio a Lampedusa, individuati 12 corpi in fondo al mare: il video del recupero del relitto in riproduzione….

Ora la politica lo ha portato a Bruxelles, ma fino a qualche mese fa l’ex medico forniva assistenza 24 ore su 24 a chi arrivava dal mare, e oggi commenta sulle pagine de La Stampa le immagini agghiaccianti del barcone che si è inabissato il 7 ottobre lasciando sul fondo le vittime di una delle tante odissee del Mediterraneo.

Una madre con il suo bimbo abbracciati, uomini che sembrano stanchi di nuotare, tutti corpi senza vita. Ma ai morti non ci si abitua mai e Bartolo questo lo ricorda: “Sono incubi che tornano”, dice tornando con la memoria alla conta dei morti nel naufragio del 2013: allora persero la vita 300 persone. “Trent’anni di cadaveri”, sintetizza amaro l’europarlamentare: “che mi hanno stravolto la vita. E chissà quanti ne dovremmo ancora vedere se non cambiano questi decreti sicurezza”.







