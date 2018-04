Due panchine di piazza Mercantile distrutta da un automobilista pirata. Qualcuno che, ignorando i divieti dell’isola pedonale, ha attreversato la piazza di Bari vecchia distruggendo le sedute in marmo che circondano la Colonna infame.

La denuncia su Facebook è del sindaco Antonio Decaro che trasforma il suo post di auguri per Paqua in una invettiva (l’ennesima) contro l’inciviltà di alcuni cittadini baresi. “Lo so so che bisognerebbe chiudere un occhio e perdonare, soprattutto in giornate come questa – scrive il sindaco – Ma io non riesco a perdonare quelle persone che odiano tanto la nostra città, da distruggere con l’auto le panchine di piazza Mercantile.

Dovrei, ma è difficile perdonare certi imbecilli”.

Non è la prima volta che uno dei monumenti simbolo della piazza viene deturpato. Nei mesi scorsi la Colonna infame era stata presa di mira ripetutamente, costringendo i titolari di bar e pub a chiedere maggiori controlli.