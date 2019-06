Un tentativo di sequestro di un bambino di cinque anni, avvenuto nei pressi della villa comunale di Casamassima, sotto gli occhi increduli del padre del piccolo e di tante persone: è finito in carcere un trentacinquenne di origini indiane, con precedenti penali e senza fissa dimora.

Lo hanno arrestato i carabinieri, che sono riusciti a sventare il tentato rapimento e a bloccare l’uomo mentre cercava di fuggire. Le indagini sono in corso, per capire come sia maturato il proposito di sequestro e che scopo avesse. Di certo, per ora, c’è solo la dinamica del fatto: un uomo era da poco salito in auto con il suo bambino, quando il trentacinquenne gli si è avvicinato, urlandogli di consegnare il figlio. Prima ha cercato di aprire lo sportello lato passeggero, poi ha infilato un braccio dentro il veicolo dal finestrino, nel tentativo di tirar fuori il piccolo.

Il papà, nonostante lo shock per quanto stava accadendo, è riuscito a reagire istantaneamente, bloccando le portiere della vettura e allontanandosi. L’indiano, però, non si è dato per vinto e ha continuato a picchiare con i pugni sull’auto e poi a inseguirla. I carabinieri della Stazione di Casamassima, che stavano pattugliando il territorio, sono intervenuti immediatamente e sono riusciti a bloccare l’uomo, che ha continuato a scalciare e divincolarsi, per cercare di fuggire. Il trentacinquenne è stato arrestato per tentato sequestro di minore e minacce a pubblico ufficiale.