Funerale con rissa. E’ successo al quartiere Libertà di Bari. Circa duecento persone erano radunate nella chiesa di San Carlo Borromeo per le esequie di un’anziana del quartiere. La messa era in corso quando, all’improvviso, alcuni parenti hanno cominciato a discutere animosamente.

Ne è nata una rissa spaventosa che ha coinvolto la maggior parte dei presenti.

Le urla si sono trasformate in spintoni. Tanto che il parroco è stato costretto a più riprese a interrompere la funzione religiosa. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie di polizia che hanno faticato non poco a calmare gli animi.

Alcune persone sono rimaste contuse durante gli scontri, nessuno in maniera grave. Zero come le denunce presentate in questura. Pare che la lite sia scoppiata per divergenze sulla scelta della foto della defunta per la sepoltura.