I carabinieri hanno denunciato cinque persone, di età compresa tra i 22 e i 37 anni, per avere acceso senza autorizzazione, di sera e di notte, fuochi pirotecnici in numerosi quartieri di Bari. Per spiegare i motivi del gesto, gli indagati hanno detto di voler festeggiare il 18esimo compleanno di un parente o di un amico, o la nascita di un nuovo figlio. Al momento, dunque, si escludono legami con la criminalità organizzata.

I quartieri interessati dall’accensione dei fuochi pirotecnici sono Libertà, Carrassi-San Pasquale, Madonnella e Japigia. Nel corso dei controlli i militari hanno scoperto, sui terrazzi di un complesso condominiale del quartiere San Pasquale, una santa barbara di fuochi pirotecnici illegali già esplosi, su cui sono in corso accertamenti.