Centoventi euro di sconto sulla tassa dei rifiuti. E’ il rimborso che 12 commercianti di corso Mazzini, nel quartiere Libertà, hanno ottenuto, sperimentando una nuova forma di baratto amministrativo. Un’iniziativa, sostenuta dal Comune di Bari. Ed è l’assessore alle Attività produttive Carla Palone a tracciare un primo bilancio di quello che in futuro può diventare un nuovo modello di sostegno per il commercio.

Prima delle festività natalizie, i proprietari delle 12 attività hanno chiesto al Comune l’autorizzazione ad installare arredi urbani e luminarie per abbellire la via. Dall’assessorato alle Attività produttive non solo è arrivato il permesso, ma anche la spiegazione nel dettaglio sulla possibilità di accedere al baratto amministrativo.

I commercianti hanno presentato un progetto e soprattutto hanno depositato al Comune la fattura di quanto hanno speso per abbellire la via. I costi sostenuti saranno detratti dall’importo della tassa dei rifiuti. “Quello del baratto amministrativo spiega l’assessore Palone – è uno strumento che non solo viene incontro alle esigenze dei commercianti, ma ha ricadute su tutta la città”.

L’iniziativa, sperimentata con successo in corso Mazzini, può essere ripetuta, in altre zone della città e in altri periodi dell’anno, anche con forme diverse. E non è un caso che l’amministrazione comunale sia al lavoro per dare ai commercianti un’altra opportunità, questa volta in materia di sicurezza. Le luci dei negozi possono rimanere accese anche durante la notte. Le spese sostenute saranno detratte dal pagamento della tassa sui rifiuti. Basterà esibire le bollette dell’Enel che certificano l’aumento dell’erogazione di energia elettrica.