Bari, rubano auto con un cane all'interno e la restituiscono con un messaggio sul cofano: "Scusa, lo abbiamo liberato"

I ladri avevano rubato un’auto con all’interno un cane, poi dopo l’appello disperato dei padroni la riconsegnano, ma dell’animale non vi è traccia. È la storia di Chicco, meticcio di 10 anni, scomparso da venerdì 8 marzo tra le campagne nell’area di Bitonto, in provincia di Bari.

A lanciare l’appello per il suo ritrovamento, che ha creato una ‘rete di solidarietà’ con oltre 400 condivisioni del post sui social, è una parente del proprietario: “Chiedo gentilmente di aiutarmi nelle ricerche – ha scritto Marta il 9 marzo su Facebook – il suo papà umano è distrutto dal dolore”. Il giorno dopo arriva una parziale buona notizia: La Fiat Panda di colore verde in cui era stato lasciato Chicco – “completamente aperta e con le chiavi al quadro di accensione” assicurano i proprietari – viene ritrovata in una strada di campagna.

I ladri, forse mossi a buon cuore dalla catena di appelli diffusa in rete, lasciano anche un messaggio sul parabrezza della vettura, scusandosi del gesto: “Non avevo visto il cane – scrive con un pennarello – Te l’ho lasciato lento (libero, ndr), che non si fa mettere il guinzaglio”. Al momento del ritrovamento però Chicco non era presente, nonostante fossero stati lasciati croccantini e acqua per la sua permanenza nell’attesa dell’arrivo dei proprietari.

Le ricerche proseguono, anche con l’aiuto delle guardie zoofile di Bitonto, che hanno messo in campo un pastore tedesco per provare a fiutare qualche traccia di Chicco. Al momento però senza successo, perciò è stato lanciato un nuovo appello per il suo ritrovamento: “Ora chiedo ai ‘bravi ragazzi autori del furto’ che senso ha aver riconsegnato la macchina senza il cane? Perché lasciare il cane fuori dell’auto sapendo i rischi che poteva correre? Allora chiedo cortesemente di lasciare il cane in paese o nelle vicinanze del paese se il cane è ancora vivo!”.





Fonte