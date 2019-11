Avrebbero preteso denaro da un imprenditore barese titolare della ditta che stava installando le luminarie per la festa di san Michele del 26 e 27 ottobre nel quartiere Carbonara a Bari. In due, uno arrestato in flagranza e l’altro su ordinanza di custodia cautelare, sono finiti in carcere per il reato di concorso in estorsione continua a aggravata dal metodo mafioso. Si tratta dei pregiudicati, 32 anni, e, 31 anni.

A dare il via alle indagini della polizia, coordinata dalla Dda di Bari, è stata la denuncia della vittima. Stando al suo racconto, i due indagati avrebbero contattato l’imprenditore chiedendo di consegnare loro la somma di 1.500 euro, “facendo intendere – spiegano gli investigatori – che si tratta di una pratica usuale in quel luogo, dove tutti pagano per consentire alla criminalità locale di mantenere i detenuti”, e che “funziona così”.

I due avrebbero inoltre minacciato di danneggiare le luminarie in caso di mancato pagamento, avvertendo l’imprenditore anche che “se anche fossero stati denunciati alla polizia, sarebbero venuti ‘altrì del gruppo criminale di appartenenza a continuare l’azione estorsiva”.

L’imprenditore, che inizialmente avrebbe concordato il pagamento di 500 euro, ricostruiscono gli investigatori, ha avuto il coraggio di opporsi e ha raccontato nei minimi dettagli i fatti agli inquirenti, consentendo a questi ultimi di identificare in pochi giorni i due arrestati. È stato quindi organizzato un incontro in un bar di Carbonara nel quale la vittima ha consegnato a Balzano due banconote da 50 euro, consentendo agli agenti di arrestare l’uomo in flagranza di reato.

Nei giorni successivi, grazie anche alle testimonianze degli operai della ditta di luminarie, è stato identificato l’altro presunto estortore.