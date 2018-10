Oltre 150 carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto dell’elicottero del 6 Elinucleo e da unità cinofile per la ricerca di droga ed armi, stanno eseguendo decine di perquisizioni finalizzate all’arresto di numerosi esponenti del clan Velluto operante nel quartiere Carrassi-San Pasquale di Bari.

Gli esponenti del clan sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare emesso dal gip del Tribunale barese, su richiesta della Dda, in quanto ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con le aggravanti dell’ingente quantità e della transnazionalità, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, con l’aggravante di aver agevolato l’associazione mafiosa, nonchè detenzione di munizionamento comune e da guerra.

Dodici persone sono finite in carcere nell’ambito dell’indagine “Drug Boat”, avviata dai carabinieri della Compagnia di Bari Centro. Tra questi il pluripregiudicato Domenico Velluto, che conta nel suo clan numerosi affiliati e gregari, secondo diversi livelli di gerarchia interna e dispone di una solida struttura organizzativa oltre che di risorse economiche tali da supportare ingenti investimenti nel traffico di cocaina, hashish e marijuana.

I militari hanno individuato le “basi logistiche” utilizzate per l’ideazione, la programmazione e la direzione delle attività criminose, come un gazebo nei pressi della Chiesa di San Marcello, nel quartiere San Pasquale, roccaforte del clan; un rimessaggio di imbarcazioni nella disponibilità di uno dei sodali, nel quale venivano preparati i natanti in vista delle operazioni di trasporto, via mare, dello stupefacente.

Individuate anche due villette abbandonate per lo stoccaggio, adibite a depositi provvisori della droga, del valore di milioni di euro, a Torre a Mare. Una delle predette villette è stata luogo di destinazione di ingenti carichi di stupefacenti, dall’Italia settentrionale.