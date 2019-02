Una nave mercantile turca, la Efe Murat, si trova da circa un’ora e mezza vicino alla spiaggia di ‘Pane e Pomodoro’ a Bari poiché l’equipaggio non riesce a governarla a causa del forte vento di grecale.

Il mercantile proviene dal porto di Ortona, in Abruzzo, dove aveva scaricato grano e si stava dirigendo verso la Turchia al porto di Lariana. A un certo punto, dalla nave è stato chiesto di poter attraccare al porto di Bari proprio per le condizioni del tempo critiche. In un secondo momento il comandante ha deciso di proseguire la rotta ma, dopo aver superato lo scalo qualche chilometro più a sud, l’equipaggio, composto in tutto da 15 persone, non è riuscito più a governare l’imbarcazione che si è avvicinata alla scogliera frangiflutti e ora galleggia in un punto dove il fondale è basso proprio nei pressi della spiaggia più popolare della città.

Ora si sta tentando di legare un cavo per poterla rimorchiare e consentirle o una ripresa della navigazione oppure di dirigersi vero la zona portuale. La nave, precisa la Capitaneria di Porto che sta coordinando le operazioni, non si è incagliata e non ha avuto avarie. I componenti dell’equipaggio sono in buone condizioni di salute. Sui social network stanno arrivando le prime immagini del mercantile colpito dalle onde scatenate dal forte vento.

