Inizia con il caos davanti al tribunale di piazza De Nicola la fase 2 della giustizia civile a Bari. Decine di avvocati si affollano davanti all’ingresso dell’edificio, aspettando il turno per entrare, sotto un sole implacabile e con le mascherine che rendono la permanenza ancora più difficile.

La presenza di tanta gente è l’effetto della ripartenza che, in realtà, prevede la possibilità di recarsi in tribunale solo in casi estremi, considerato che il deposito e ritiro di atti deve svolgersi in modalità telematica e anche la maggior parte delle udienze (civili prima ancora che penali) sono fissate da remoto.

Stando a quanto riferiscono alcuni avvocati, però, molte richieste inoltrate via mail non hanno avuto risposta dagli uffici competenti e lo stesso è avvenuto per le telefonate. Nelle chat dei legali cresce l’indignazione, per l’effetto che – a loro dire – è stato cerato dal fatto che i presidenti delle varie sezioni dei tribunali hanno assunto provvedimenti singoli per regolamentare l’attività giudiziaria.