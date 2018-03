A Palazzo di Città in stampelle. Si è presentato così nella sala Massari del Comune di Bari Gian Piero Ventura. L’ex ct della nazionale italiana, reduce da un intervento al ginocchio, ha incontrato il suo medico curante nonché consigliere comunale Giusi Cascella, impegnato in aula per la seduta di consiglio comunale.

Da un po’ infatti Ventura, dopo aver sposato una donna barese, ha trasferito la sua residenza a Bari, nei pressi del Comune, e ha scelto come medico di base Cascella che ha lo studio in via Piccinni.

“Gli ho fatto alcune prescrizioni mediche – racconta il consigliere della civica Decaro per Bari – perché ha bisogno di un percorso di riabilitazione in palestra. In più, avendo entrambi la passione per il calcio, gli ho chiesto di fare da allenatore in seconda della squadra del Comune di Bari. Ovviamente senza stipendio”. La risposta di Ventura? “Puoi contare su di

me”.

Si tratta della squadra composta da consiglieri comunali che scende in campo per eventi e tornei di beneficenza. “Giochiamo per eventi di solidarietà ma arriviamo sempre secondi o terzi – racconta Cascella che è l’allenatore della squadra di calcio – così ho chiesto a Ventura di aiutarci: qualche consiglio in effetti ci servirebbe. Lui mi ha risposto che posso contare su di lui non appena terminerà la riabilitazione”.