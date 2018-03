Vetri in frantumi e carrozzeria ammaccata. Un’automobile grigia, una Peugeot in sosta in viale Salandra nei pressi del Policlinico, è stata completamente distrutta dalla caduta di un grosso ramo di eucalipto.

Il ramo della circonferenza di almeno 30 centimetri si è staccato dal tronco dell’albero a causa del forte vento da Sud che dalla notte scorsa sferza la città di Bari.

L’incidente

è avvenuto questa mattina intorno alle 7.30. Nella zona sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati anche per altri interventi relativi soprattutto alla caduta di rami e di cartelloni stradali, e la polizia municipale che ha messo in sicurezza l’area.

Problemi anche in via Caduti di via Fani e in corso Cavour dove sono volate le recinzioni di cantiere della scuola Pitagora, per fortuna senza feriti e senza grossi danni.