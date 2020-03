Bari, il lieto di fine per il dramma di Ismail: colpito da epatite fulminante ha avuto un fegato nuovo in meno di 24 ore

Poteva finire in tragedia, invece, la storia di un ragazzo ivoriano, si è conclusa nel migliore dei modi perché, arrivato al pronto soccorso del Policlinico di Bari, con un’epatite fulminante, è stato sottoposto a trapianto di fegato in meno di 24 ore.

È questo il lieto fine di Ismail Sangare, 20 anni, proveniente dalla Costa d’Avorio, salvato dall’equipe multidisciplinare per i trapianti di fegato del Policlinico. Il giovane ivoriano, sbarcato in Italia con un barcone un anno e mezzo e fa e con regolare permesso di soggiorno, è stato colpito da un’insufficienza epatica acuta mentre era al lavoro in un bar a Bari.

Portato d’urgenza al pronto soccorso, è stato ricoverato in Rianimazione. In meno di 24 ore si è reso disponibile per lui un fegato donato da una famiglia pugliese ed è stato operato da una equipe di 12 persone. Il trapianto è riuscito e il ragazzo è stato dimesso. Ad ospitarlo, per la durata della convalescenza durante la quale non potrà lavorare, sarà una casa di comunità di Acquaviva delle Fonti: a trovargli la sistemazione è stata un’infermiera del reparto che lo ha seguito.



L’équipe trapianto di fegato del Policlinico

“Questa storia rappresenta una grande soddisfazione sia per l’aspetto scientifico-sanitario sia per quello umanitario – commenta il direttore dell’Uoc Chirurgia generale e Trapianti di fegato, Luigi Lupo – si tratta di un ragazzo che a 15 anni è stato costretto ad abbandonare il suo Paese attraversando a piedi il centro Africa, rimanendo bloccato in un campo in Libia, attraversando il Mediterraneo su un barcone stipato con centinaia persone per due giorni per due notti. Accolto e ospitato in Italia, ha potuto godere della sanità pubblica italiana e grazie a questa si è salvato”



Così il Policlinico di Bari ha tagliato il traguardo dei 400 trapianti di fegato. L’Unità operativa complessa di Chirurgia generale e Trapianti di fegato ha portato a termine in circa 15 anni 400 interventi. In media si sono svolti circa 20 trapianti l’anno ma il numero di interventi, grazie a una progressiva sensibilizzazione della popolazione al tema della donazione degli organi, è in crescita.



“Al successo clinico dell’equipe medica – dice il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore – si aggiunge anche la grande umanità del personale sanitario che si è prodigato per aiutare il giovane trapiantato: è una sanità dal volto umano che, oltre a curare, si prende cura dei pazienti”.





Fonte