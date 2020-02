Ha provocato danni al lungomare di Bari il forte vento da nord che da ieri sta sferzando la Puglia dove c’è un’allerta arancione fino alla mezzanotte di oggi. Il mare in burrasca ha abbattuto i muretti del lungomare Starita e, a San Giorgio, quelli in via della Marina. Sulle due strade, riaperte stamattina, il mare ha riversato detriti, pezzi di legno e il tronco di un albero. In altre zone l’acqua ha invaso la strada, allagandola.

Bari, il lungomare devastato dal maltempo: muretti crollati e spiaggia cancellata

Danni sono segnalati anche alla nuova spiaggia di San Girolamo. In città il sindaco Antonio Decaro sta riaprendo gradualmente i cimiteri dopo i sopralluoghi. Nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio un pontone (chiatta marina), al traino di un rimorchiatore partito da Augusta e diretto a Ravenna, ha rotto i cavi di traino e si è arenato sul lungomare di San Giorgio: non vi sono pericoli per l’ambiente perché il mezzo è senza motore e, quindi, senza carburante.

Bari, ristorante allagato dalla mareggiata record: “Rischiamo il crollo” in riproduzione….

Ristorante crollato a Monopoli

Sarà recuperato non appena le condizioni meteomarine lo consentiranno. A Monopoli si registrano danni ingenti ad un ristorante sulla scogliera. Dopo ‘Le terrazze di Santa Lucia’ a Bari, nella mattinata del 6 febbraio anche ‘Il cavaliere’, locale affacciato sulla costa di Capitolo, nel Monopolitano, è stato fortemente danneggiato dal maltempo.

Infrangendosi violentemente sulla scogliera, le onde hanno provocato un crollo della formazione rocciosa, su cui poggiava la veranda del ristorante, che quindi è venuta giù. Intervenuti sul posto gli agenti di polizia, i responsabili della Capitaneria di Porto e i tecnici del Comune di Monopoli, che stanno mettendo in sicurezza l’area. Fortunatamente non ci sono stati danni a persone in seguito al crollo.

Voli cancellati

Gli effetti della burrasca che ha colpito Bari – con le raffiche del maestrale oltre gli 80 chilometri all’ora – si sono fatti sentire anche giovedì 6 febbraio sulla pista dell’aeroporto Karol Wojtyla di Palese. Sono due i voli cancellati, mentre un altro è partito con 16 ore di ritardo. A saltare sono stati il volo AZ1646 per Milano Linate, che sarebbe dovuto partire alle 6 e invece è stato cancellato, e il volo Ryanair FR4887 diretto a Orio al Serio (Bergamo). Che sarebbe dovuto decollare alle 19,50 di mercoledì 5 febbraio, ma poi è slittato alle 2,25 di giovedì, fino a essere definitivamente cancellato. Mentre il Boeing 737 della compagnia irlandese diretto a Karlsruhe-Baden in programma per le 19,50 di mercoledì 5 ha preso il volo solo alle 12 di giovedì 6 febbraio, 16 ore dopo.

Scuole chiuse

Scuole chiuse in alcuni comuni del Foggiano: a Monte Sant’Angelo, a Rignano Garganico, Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Almeno una settantina gli interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime ore per alberi e pali della pubblica illuminazione abbattuti dal forte vento, tegole dei tetti cadute, cartelloni pubblicitari divelti. Non ci sono feriti.







