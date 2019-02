Alle 19 sono stati 11mila i votanti alle primarie del centrodestra a Bari. Allo Spazio 7 della Fiera del Levante si sono create nel corso della mattinata file lunghissime con centinaia di persone: nel momento più affollato gli elettori hanno dovuto aspettare mezz’ora per esprimere la propria preferenza.

Nove i seggi con tre cabine ciascuno. C’è chi si è organizzato per il trasporto come la Lega che ha organizzato un pullman da 54 posti per i votanti provenienti dai quartieri più lontani. L’alta partecipazione ha costretto gli organizzatori a firmare altre schede rispetto a quelle preparate e pronte per essere consegnate che erano 6mila.