Truffatori e furbacchioni tra quanti hanno percepito il reddito di cittadinanza nelle province di Bari e Bat. Li hanno scoperti i miliateri della guardia di finanza che hanno controllato e verificato ogni singola pratica.

C’era lo spacciatore a domicilio, che tagliava le dosi di droga sul tavolo della cucina. E il titolare del bar di un ospedale, che non aveva mai versato un centesimo di tasse pur incassando decine di migliaia di euro all’anno. E poi l’operaio di un’azienda che commercia all’ingrosso bevande alcoliche, il marito di una facoltosa imprenditrice sorpreso alla guida di un’auto di lusso, la cameriera di un ristorante.

Persone indigenti ma solo sulla carta, che hanno percepito illecitamente il reddito di cittadinanza ma che, alla fine, sono state scoperte e segnalate all’Inps dalla Guardia di finanza. In tutto si tratta di una quarantina di soggetti, tra le province di Bari e Bat, ai quali il sussidio di cittadinanza – in media 532 euro al mese per il reddito e 222 per la pensione – è stato bloccato e che rischiano pene da 1 a 6 anni, a causa delle false attestazioni rilasciate agli enti deputati a verificare i requisiti di applicabilità.

Alla base degli imbrogli ci sono sempre dichiarazioni mendaci, depositate agli uffici postali, ai centri di assistenza fiscali e ai patronati ovvero nei luoghi individuati dallo Stato come ricettori delle domande, che vengono poi inoltrate all’Inps. In molti casi arriva la revoca del reddito o pensione indebitamente percepiti.

Ad Altamura, per esempio, è stato scoperto un commercio all’ingrosso di bevande, che impiegava 13 operai in nero, uno dei quali percepiva anche il sostegno economico statale. A Grumo, invece, il destinatario della pensione di cittadinanza era il titolare del bar dell’ospedale, che da 35 anni non pagava il canone di locazione alla struttura sanitaria e dal 2014 non versava un euro al fisco.