Stroncato da un malore durante l’allenamento nella palestra Kendro di Triggiano (Bari), mentre faceva spinning. Inutili i soccorsi del personale sanitario del centro sportivo, che avevano provato a rianimarlo con il defibrillatore in dotazione. E inutile è stato anche l’arrivo di un’ambulanza del 118.

L’uomo, un 46enne che abitava nello stesso comune, è stato stroncato da un infarto: è accaduto intorno alle 20,30 di lunedì 26 marzo, nella palestra

di via Pirelli.



Con gli operatori del 118 sono intervenuti anche i carabinieri, che come da prassi hanno avvertito il pm di turno. La salma, tuttavia, è stata subito consegnata ai familiari del 46enne: “Non c’erano elementi per disporre l’autopsia, né per aprire un’inchiesta. A quanto pare in passato – spiegano gli inquirenti – l’uomo aveva già avuto problemi di natura cardiocircolatoria. È stata una tragica fatalità.