E’ morta Giorgia Soriano, la ragazza di 18 anni di Santo Spirito che giovedì 8 agosto è stata investita da un’auto. La giovane che era a bordo della sua bicicletta stava rientrando a casa in via Speranza ( la strada che collega internamente Santo Spirito a Palese) quando è stata tamponata da un’auto che sopraggiungeva nella stessa direzione. La ragazza che dopo l’incidente è stata sottoposta ad un lungo intervento chirurgico è ricoverata nel reparto di rianimazione in coma cerebrale. A tamponare la bici della ragazza è stata un’auto condotta da una donna che è sua vicina di casa e che si è fermata per prestare soccorso. La giovane, cadendo a terra, però, ha battuto violentemente la testa e le sue condizioni erano state giudicate gravi già dai soccorritori del 118. La donna che era alla guida dell’auto ha raccontato alla polizia locale di non essersi accorta della bicicletta. Quella in cui è avvenuto l’incidente è una strada considerata molto pericolosa perché molto spesso le auto sfrecciano ad alta velocità. Il Comune recentemente ha fatto installare dei cartelli luminosi per invitare gli automobilisti a rallentare.

“La giovane vita di una ragazza in bicicletta è stata falciata da un’automobilista. Da residente e mamma di un ragazzo che ogni giorno percorre in bici quel tratto di strada, le chiedo di provvedere con bande rumorose o dossi che facciano rallentare le auto, abituate a sfrecciare”. E’ l’appello al sindaco di Bari postato su Facebook da una mamma residente nella via della tragedia. Indagini sono in corso per verificare se la donna che ha investito la ragazza fosse al cellulare.