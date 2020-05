Diciotto sanzioni per non avere rispettato il divieto di assembramento: le ha effettuate la polizia locale di Bari nella serata di sabato 23 maggio, nell’ambito dei controlli sulla movida, effettuati con il voinvolgimento di altre forze dell’ordine nell’ambito di un piano straordinario di controlli disposti dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le zone più controllate sono state il lungomare e l’intero quartiere Umbertino, nel quale sono ubicati numerosi pub, ristoranti, pizzerie e bar. Segnalata la presenza di moltissimi giovani, alcuni dei quali senza mascherine e assembrati gli uni con gli altri. Le multe, da 400 euro ciascuna, contestano la violazione del decreto del governo che proibisce gli assembramenti.

Sono state inoltre fatte 55 sanzioni per divieto di sosta ai proprietari di veicoli parcheggiati in modo irregolare, anche negli stalli e sugli scivoli per i disabili. I controlli continuano nella giornata di domenica.