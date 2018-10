Letti a castello, coi ventilatori attaccati col nastro adesivo per ossigenare i piani alti. Le valigie sotto il materasso e i fornelli collocati su una mensola di fortuna, vicina alla lavatrice. Il contratto era intestato a una sola persona, ma nell’appartamento di via Nicolai ci vivevano in diciassette.

Per questo la polizia locale è intervenuta ancora una volta nel quartiere Libertà di Bari insieme alla Asl, per verificare le condizioni igienico sanitarie dell’alloggio, procedere con le sanzioni amministrative e applicare l’ordinanza antituguri firmata dal sindaco, Antonio Decaro.

L’ordinanza prevede, infatti, il ripristino dei requisiti igienico-sanitari e la rimozione delle condizioni di “grave incuria degli immobili nel quartiere Libertà” a spese dei proprietari e dei locatari entro 30 giorni. Trascorso tale termine senza risultati, si può procedere alla denuncia all’autorità giudiziaria e al conseguente sgombero coatto dell’immobile. Nell’ultimo alloggio di via Nicolai sono stati anche trovati stranieri non in possesso del permesso di soggiorno.