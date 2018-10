LO STREET Health Tour della Fondazione ANIA approda alla Barcolana, la storica regata velica che si svolge a Trieste. E lo fa, rilanciando il tema della prevenzione e della protezione: dal 6 al 14 ottobre nell’area del Molo Audace sarà, infatti, allestito un truck con postazioni mediche.

La Onlus delle compagnie di assicurazione italiane ha scelto di proporre un’edizione speciale dell’iniziativa itinerante: per la prima volta sarà presente alla storica manifestazione velica dopo aver permesso, nelle cinque edizioni che si sono svolte in varie città d’Italia negli ultimi 18 mesi, di effettuare check up medici gratuiti a oltre 10mila persone.

Le persone che raggiungeranno il truck posizionato nella zona del Molo Audace avranno a disposizione, tutti i giorni dalle 10.30 alle 19.30, due postazioni oculistiche per effettuare controlli alla vista, un’area cardiologica per un check up relativo alle funzionalità cardiache e una dermatologica per uno screening legato alle malattie della pelle. Ci sarà inoltre uno spazio dedicato alla neuropsicologia, in cui sarà possibile effettuare un test per valutare la predisposizione verso le malattie neurodegenerative.

• LA SCELTA DEI QUATTRO TIPI DI CHECK-UP OFFERTI

I quattro tipi di visite mediche offerte sono stati scelti in seguito ai risultati di un’analisi sulle principali patologie diffuse. Secondo i dati Istat elaborati dalla Fondazione ANIA, infatti, oltre un milione di italiani soffre di disturbi cognitivi e, complessivamente, sono oltre 3milioni le persone che vengono coinvolte in maniera indiretta dalle conseguenze di questo tipo di malattie. Per quanto riguarda l’area cardiaca, le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, responsabili di circa un terzo dei decessi complessivi. Nel corso dei precedenti tour della salute, inoltre, la Fondazione ANIA ha rilevato che quasi il 40% delle persone che si sono sottoposte a visita oculistica non vedeva bene e, soprattutto, non aveva corretto il problema. Guardando all’ambito dermatologico, infine, dalle statistiche più recenti è emerso che la mortalità relativa ai tumori della pelle rappresentano circa il 20% sul totale, con una crescita molto rapida nel corso degli ultimi anni.

• L’IMPORTANZA DELLA DIVULGAZIONE

Nella convinzione che è necessario unire a prevenzione e diagnosi precoce una corretta e precisa informazione, la Fondazione ANIA completerà l’iniziativa alla Barcolana con un’ampia azione divulgativa. Nell’area del villaggio della manifestazione verrà, infatti, distribuito materiale sui corretti stili di vita: si tratta di opuscoli tematici, dedicati al benessere delle persone, con focus dettagliati sui bambini e sulle persone anziane. Oltre a questi, verranno distribuiti degli strumenti per il calcolo dell’indice di massa corporea (BMI) (indice di massa corporea) e verrà illustrato il funzionamento dell’applicazione per smartphone e tablet ANIA INforma, che consente di mantenere sotto controllo il proprio stile di vita. Semplicemente inserendo i propri dati, è possibile calcolare l’indice di colesterolo LDL, il proprio fabbisogno calorico giornaliero e ricevere così consigli per una corretta alimentazione e per il controllo del peso corporeo.