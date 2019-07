Barchino con una donna e alcuni minori alla deriva vicino Lampedusa. La segnalazione arriva da Alarm Phone, che su Twitter fa sapere: “Ieri alle 20.53 un parente ci ha segnalato una barca in difficoltà che ha lasciato la Tunisia la sera prima con a bordo 12-14 persone, inclusi una donna e vari minorenni. Erano già vicini a Lampedusa ma non erano in grado di mandare la posizione GPS. Alle 21.30h siamo riusciti a contattare la barca per la prima volta. Le persone a bordo riuscivano a vedere Lampedusa ma non riuscivano a procedere oltre per mancanza di carburante. Alle 22.35, dopo aver verificato dei dettagli importanti, abbiamo allertato la guardia costiera. Alle 23.50 la guardia costiera ha confermato di essere in contatto con la barca e che li avrebbero cercati, ma le persone sono rimaste in mare tutta la notte. Ultimo contatto con la barca alle 7.29 h di stamattina: erano ansiosi ed esausti, ancora alla deriva vicino a Lampedusa”.

Fonte