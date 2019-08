Il campionato che inizia con il mercato ancora aperto. Non la migliore delle situazioni per un allenatore, se poi sei la guida del Barcellona allora tutto diventa più complicato. “Sono molto contento della rosa che ho a disposizione attualmente. Non so cosa accadrà dopo. Certo è un inconveniente avere il mercato ancora aperto a inizio campionato, non è logico. Fino al 31 bisognerà lavorare un pò in apnea” ha detto Ernesto Valverde, alla vigilia dell’esordio in Liga in casa dell’Athletic Bilbao. “Io comunque mi concentro sulla squadra e sui giocatori che ho a disposizione al momento – ha proseguito -. Neymar? E’ un calciatore del Psg e vedremo cosa succede, ma non posso dichiarare nulla al riguardo. Non penso ai giocatori che stanno arrivando, ma solo alla partita di domani”.

Il Barcellona, che con Valverde ha vinto le ultime due edizioni della Liga, resta favorito anche per questa stagione. “Il nostro obiettivo è ripetere quello che abbiamo fatto l’anno scorso in campionato. Sappiamo che continuare a vincere è difficile, ma cercheremo di raggiungere l’obiettivo”.

A Bilbao non ci sarà Messi, fermo per un infortunio al polpaccio: “Non voglio rischiare nessun giocatore e meno che mai Leo. Non si è ancora allenato con la squadra – ha spiegato Valverde -. Dovremo aspettarlo un po’, ma sta recuperando molto bene”.